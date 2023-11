(Video) Rechazo a influencer que se aplica orina en la cara: peligros de hacerlo

En las últimas horas, las redes sociales han sido testigos de un hecho inusual que ha desatado un fuerte debate en torno a la salud y la belleza. Una reconocida influencer, Koral 'La diva', ha generado controversia al compartir un vídeo en el que revela su inusual rutina de cuidado facial: la aplicación de orina en su rostro.



Esta acción, considerada por muchos como irresponsable y peligrosa, ha provocado críticas y preocupaciones sobre los posibles riesgos para la salud.

(Lea también: El imitador de Jessi Uribe es llamado ‘simplón’ por su parecido con el artista original).

Koral Costa, conocida por compartir abiertamente detalles de su vida y rutinas de belleza, explicó en un video cómo se aplica su propio orine en el rostro cada mañana. A pesar de afirmar que esta práctica le otorga una piel más limpia y lozana, la reacción en las redes sociales fue mayoritariamente negativa.



"Yo me aplico mis propios orines en el rostro, aunque para muchos no es un secreto que yo me hago mis retoques en el rostro, me hago mis cositas en el rostro (...) Vea, este es mi chichí. Yo orino en un vasito y me lo aplico en el rostro (...) Todos los días, mi amorsh", explica Koral mientras colocaba el líquido cuidadosamente en su rostro.

Muchos cuestionan la sensatez de sus acciones y la tildan de "cochina" o sugieren que este comportamiento es simplemente un intento de llamar la atención.

Las críticas van desde la incredulidad hasta la preocupación por la salud de Koral y la promoción de prácticas que podrían tener consecuencias negativas para quienes intenten imitarlas.



Comentarios en redes sociales destacan la importancia de la higiene y la seguridad al adoptar rutinas de belleza, y varios usuarios aconsejan buscar métodos respaldados por la ciencia y profesionales de la salud.

(Siga leyendo: Will Smith niega rumores de homosexualidad: exasistente dijo que lo vió con otro hombre).

¿Beneficios reales o riesgos potenciales?



Ante la controversia generada, algunos usuarios se preguntan si la aplicación de orina en el rostro tiene beneficios reales para la piel.



Según expertos como la dermatóloga Gómez Armayones, consultada por el portal web 'Maldita.es', la urea, presente tanto en la orina como en productos cosméticos, se utiliza para hidratar y suavizar la piel. Sin embargo, señalan que existen mejores alternativas en el mercado, como el ácido salicílico, que proporciona resultados más efectivos.



"La urea se utiliza en cosmética a dosis bajas como hidratante y a dosis altas como queratolítico (para eliminar la descamación). Aunque puede estar presente en algunos productos contra el acné, no es el principio activo más efectivo", indica Gómez, y añade que hay otros compuestos como el ácido salicílico (la base de la aspirina) y otros que dan mejores resultados.

Además, advierte sobre los riesgos de aplicar orina en la piel, ya que puede contener bacterias que causan infecciones, especialmente en granitos o heridas causadas por el acné.



La recomendación unánime es que, en lugar de recurrir a prácticas no respaldadas científicamente, se consulte con profesionales de la salud para obtener una orientación segura y efectiva.

(De interés: Pidió un trago en un bar y cuando le trajeron la cuenta casi se desmaya).

Un caso previo de la llamada orinoterapia



En aproximadamente 2015, tres dermatólogos especializados publicaron un informe de caso en la Biblioteca Nacional de Medicina como parte del Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology.



El caso involucró a un adolescente de 16 años que buscó tratamiento en la Clínica de Dermatología Pediátrica y del Adolescente en California debido a un severo problema de acné en su rostro.

El joven explicó que comenzó a aplicarse orina como tratamiento para el acné después de que su madre vio un programa de televisión que promocionaba esta práctica. Inicialmente, notó una mejora en su condición durante los primeros meses al usar su propia orina fresca. Sin embargo, la situación empeoró posteriormente.



La clave del cambio en su condición fue que unos meses antes, comenzó a aplicar orina almacenada sin refrigerador.



Los expertos explican que aunque la orina es estéril cuando sale del cuerpo, no se puede garantizar que el recipiente utilizado para la recolección sea estéril, y si la orina no se almacena adecuadamente, puede convertirse en un medio propicio para el crecimiento de bacterias, como se señala en la publicación.

Por otra parte, la doctora Mona Gohara, dermatóloga y profesora clínica en la Universidad de Yale, enfatiza que la orina cuando sale del cuerpo es estéril, pero su contacto con recipientes no estériles o su almacenamiento incorrecto puede comprometer esa esterilidad. Además, advierte sobre la posibilidad de introducir problemas y bacterias en la piel al aplicar orina, especialmente si hay heridas o lesiones.

En conclusión, mientras las redes sociales siguen debatiendo sobre la controvertida práctica de Koral 'La diva', los expertos enfatizan la importancia de basar las rutinas de cuidado personal en la evidencia científica y la consulta con profesionales de la salud para evitar riesgos innecesarios para la piel y la salud en general.

MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Má noticias en EL TIEMPO

Martha Isabel Bolaños y Christopher Carpentier, juntos otra vez en un nuevo proyecto

(Video) Actriz de 'Gran hermano' besa intensamente a su perro y causa indignación

Día Mundial sin Alcohol: ¿cómo lidiar con la presión social cuando sé es abstemio?