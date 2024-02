Video: rapero estaba de 'intenso' con extranjera en Cartagena y terminó regañado

Cartagena es uno de los sitios turísticos más apetecidos por los extranjeros que visitan Colombia, sus playas, casas coloniales y gastronomía, son de los principales atractivos para las personas.



Sin embargo, algunos de estos sitios turísticos se han visto opacados por algunas personas que trabajan de manera informal y ofrecen sus servicios sin que los turistas los pidan.



Esto ocurrió en el Centro Histórico de Cartagena con una mujer extranjera que se encontraba dando un paseo en carroza y a la cual, se le acercó un rapero para realizar una improvisación.



La mujer que se encuentra viendo su celular y siendo grabada, observa al rapero y le pega un fuerte regaño en su idioma para que la deje en paz.



#OPINE. Así reaccionó una turista extranjera ante un joven rapero que se le acercó para interpretarle unas rimas. Aunque le hecho ocurrió hace algunos meses en Cartagena, el video se reviralizó generando de nuevo el debate sobre la forma en la que son hostigados los visitantes. pic.twitter.com/ziCnNKjTaX — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) February 5, 2024

El video se hizo rápidamente viral en las redes sociales y recibió comentarios como:



"Fue grosería, yo soy guía de turistas en Mompox, donde a mí tampoco me gustaría que me trataran así", "Les dices no y van pa lante, te halagan con sus rimas para comprometerte y te siguen 2 o 3 cuadras. No romanticen esa forma de ganarse la vida", entre otros.



¿Qué dijo el alcalde de Cartagena respecto a los raperos?

En días anteriores, el alcalde de Cartagena Dumek Turbay, dijo a la emisora 'La Reina' que este grupo de personas que realizan interpretaciones a extranjeros, tenían a los turistas "aburridos".



"Los raperos tienen a los turistas aburridos con el ruido y el escándalo, los agreden y los obligan a escucharlos", puntualizó en la emisora.



¿Qué dijeron los raperos de Cartagenta frente al grito de la extranjera?

El grupo de raperos se contactó por medio de una organización para la que trabajan con el medio 'El Universal' y dieron su versión de lo ocurrido.



"En conversación con ellos me expresaron que se sienten estigmatizados y vulnerados del derecho al trabajo. Sugerimos que se cree una mesa de diálogo donde se puedan llegar a unos puntos estratégicos y que ninguna parte se vea perjudicada”, expuso Clacy Watson, líder a la organización.

