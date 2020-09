La propuesta de matrimonio en la que todo salió mal y se volvió viral

La joven estadounidense Amanda Kuhl capturó el momento en el que un hombre cae al agua luego de proponerle matrimonio a su amada.



Las imágenes muestran al novio, quien sale del muelle y se sube a la parte trasera de un bote. Mientras, su prometida, que se encuentra en la embarcación de al lado, lo mira emocionada.(Le puede interesar: Video para TikTok que se viralizó pudo terminar en tragedia).

Todo parece ir de acuerdo al plan: el hombre saca el anillo, se lo muestra a su amada y ella, sin dudarlo, acepta la propuesta. La pareja se acerca para besarse, pero olvidan que aún están en botes separados.



En el video se escucha a alguien decir: “Es como un cuento de hadas”, haciendo referencia a la escena romántica.



No obstante, ni la pareja ni quienes presenciaban la propuesta imaginaban el inesperado desenlace.

(Si nos visita desde la app vea la publicación aquí).



Con la emoción del momento, la novia, accidentalmente, enciende el bote en el que se encuentra, lo que causa que el vehículo salga disparado a toda velocidad. Debido al impacto, ella cae hacia atrás, con su pie casi golpea la cabeza de su prometido y luego sus piernas quedan enredadas en las barandas del barco.



Sin embargo, la peor parte se la lleva el enamorado, pues cuando el bote acelera él pierde el equilibrio y cae al agua.



En el video se lee un mensaje antes de que ocurra el gracioso accidente: “A la amiga de mi mamá le propusieron matrimonio, solo esperen…”, escribió Kuhl, de 20 años, quien reside en Wisconsin, Estados Unidos.



El clip ya supera los dos millones de reproducciones en TikTok y los comentarios no se han hecho esperar.



“¿El novio les contó a todos su increíble plan de propuesta que consistía en dos botes y nadie le dijo que podría ser una idea terrible?”, comentó el usuario @10.lug.thug.



“Si esto no es una señal para que no se casen, no sé qué pueda serlo”, dijo @michellepainter0



Por su parte, Kuhl escribió en los comentarios de su publicación que, afortunadamente, todos están a salvo, incluyendo el anillo.

Tendencias EL TIEMPO.