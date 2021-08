Críticas a profesor que calificó la homosexualidad como 'cochinada'

En las redes sociales se viralizó un video que, para la gran mayoría de los internautas, resulta indignante y más aún en estos tiempos, cuando ciertas luchas sociales han dado frutos y han brindado derechos inclusivos a varios sectores vulnerables de la población.

Mauricio Pavón, un profesor de la facultad de Contaduría de la Universidad de Veracruz, en México, se ‘salió de tono’ mientras impartía una de sus clases virtuales.



Aunque no se sabe con exactitud por qué motivo se llegó a ese tema, el video muestra que Pavón rechaza de forma categórica –y a todas luces ofensiva– la homosexualidad y las relaciones homosexuales.



“Ahora con tanta distorsión de la sexualidad y de todas esas barbaridades, que ahora les permite hombre con hombre y mujer con mujer, yo estoy totalmente en desacuerdo con esas marranadas, son unas cochinadas, porquerías, punto, así de simple”, afirmó.

Tras denigrar las uniones del mismo sexo, Pavón ‘instó’ a leer la Biblia para comprender lo que, según su óptica, está mal en la sociedad.



“(En la Biblia) dice 'Ay de aquel que se junta hombre con hombre'. O sea, también va para mujer con mujer”, enfatizó.



Y, tras su negativa digresión, el docente empezó a hablar del aborto a propósito de la legalización condicionada de esta práctica en Veracruz, hecho que se dio el pasado 20 de julio.



Incluso el mismo Pavón hace la salvedad de decir que va a entrar en “otro tema polémico”.



“Ahora alguien se embaraza y dice ‘Tengo derecho a matarlo’. ¿Para qué carajos te embarazaste?, ¿para qué anduviste abriendo las piernas? Te hubieras inyectado, te hubieras tomados tus pastillitas si querías andar en tus barbaridades, porque no me parece correcto que un ser que no se puede defender sea masacrado”, indicó ahora lanzándose contra las mujeres y su sexualidad.

Espero que la Universidad Veracruzana expulse de inmediato a este “catedrático”, Mauricio Pavón, que difunde el odio y la discriminación contra las mujeres y la comunidad LGBT.



No basta con un “denuncien si quieren” @comunicacionuv. Es intolerable. pic.twitter.com/CpwhZe1KDs — Abraham Mendieta (@abrahamendieta) August 19, 2021

Tras la difusión del escandaloso metraje, hubo dos pronunciamientos por parte de la Universidad de Veracruz (además del rechazo generalizado de toda la comunidad estudiantil).



El primero fue un comunicado de Sara Ladrón de Guevara, rectora de la institución: “Reprobamos sin ambages las expresiones de uno de nuestros académicos (…) nuestra casa es la casa de las expresiones, aún las más radicales. Lo que no tiene cabida en la universidad es la misoginia, la homofobia ni las expresiones de odio”.

Reprobamos sin ambages la misoginia, la homofobia y las expresiones de odio en la Universidad Veracruzana. pic.twitter.com/djjSHDJKXx — SaraLadróndeGuevara (@SaraLdeG) August 18, 2021

Ahora bien, aunque el texto es enfático en rechazar las palabras de Pavón, muchos estudiantes veracruzanos no estuvieron del todo conformes dado que no se indicaba ningún tipo de proceder legal en contra del docente agresor.



Fue entonces cuando la Universidad emitió el segundo comunicado en el cual, también con completo rechazo hacia los insultos de Pavón, indica: “Exhortamos a la comunidad estudiantil, si así lo desean, a encaminar su denuncia de acuerdo con la normativa aplicable, integrada en el Protocolo para Atender la Violencia de Género en la Universidad Veracruzana”.

Según el medio ‘La Jornada’, existe un estatuto especial con el cual varios estudiantes y miembros del plantel educativo podrían proceder contra Pavón.



“La Facultad tiene la atribución de iniciar un procedimiento para que el docente sea sancionado, toda vez que además de que se ha hecho público es grave lo dicho por el docente pues vulnera los derechos humanos”, afirmó Estela Casados González, miembro del Centro de Estudios de Género de esa universidad.



Dice el citado medio que, probablemente, se active un mecanismo de proceso a raíz del artículo 203 del Estatuto del Personal Académico de la Universidad Veracruzana.



El procedimiento, en suma, crearía un espacio de diálogo entre los implicados y las autoridades académicas con el fin de hallar la falta y evaluar su consecuencia a partir de la gravedad de los hechos.

