En próximos días comenzará el juicio entre los Kardashian y Blac Chyna, modelo y celebridad en Estados Unidos, quien exige a la famosa familia 100 millones de dólares por “destruir su carrera” por presuntamente interferir en programas de TV para que no apareciera ella.



No obstante el juicio tiene un traspié impensado: personas seleccionadas para ser jurados se han negado por “tener en su cabeza” el video porno de Kim Kardashian, el famoso video íntimo de la celebridad que se filtró hace varios años en internet.



Cuando el abogado de las Kardashian interrogó a los posibles jurados sobre su imparcialidad, uno de ellos, hombre entre 50 y 60 años, dijo que si bien nunca había visto un reality de las Kardashian, confesó que “he visto el video sexual de Kim Kardashian y no creo que pueda ser imparcial por ello”.



Las Kardashian, presentes en la audiencia, no escondieron su molestia por el comentario de dicha persona.



Unas 76 personas fueron interrogadas para ocupar una de las sillas del jurado que dirimirá este caso. La inquietud, tanto del juez como de los abogados de ambas partes, es escoger a personas que sean imparciales ante las actividades televisivas de las personas en el juicio y que su fama no vaya a influir en sus decisiones.