El inesperado final, con abrazo incluido, de una persecución en EE.UU.

Como si se tratase de una película de acción, pero con un final ciertamente inesperado, en video quedó documentada la persecución a una mujer en EE. UU.

Según ‘The New York Post’, la mujer, identificada como Latrece Curry, de 41 años, huyó de casa tras una fuerte discusión con su esposo. Ella se fue antes de que la policía llegara a atender lo que se podría catalogar como abuso doméstico.



Curry fue perseguida desde Lebanon hasta Hodgenville, ambas ciudades de Kentucky (Estados Unidos), y las cámaras del departamento de policía registraron el hecho.



(Le puede interesar: Ola polar en EE.UU. deja sin luz a millones de personas en México).

(¿Nos visita desde la app de EL TIEMPO? Vea la ubicación aquí).



El video tiene fecha del 10 de febrero y muestra cómo varios vehículos rodearon a la mujer. Los oficiales le pidieron que abriera la puerta. Tras ello, James Richardson, el jefe de policía, se acercó con un arma y le pidió que pusiera las manos arriba.



(Lea también: ¿Qué pueden hacer y qué no los policías de tránsito cuando me paran?).



Sin embargo, la reacción de Latrece sorprendió a todos, pues empezó a llorar con desconsuelo y, según declaró Richardson a ‘The New York Post’, también estaba temblando.



El oficial, al ver esto, decidió guardar el arma. Posteriormente, se acercó a consolar a la mujer repitiéndole que todo estaría bien.



“No la percibí como una amenaza, no tenía armas. Tomé el control de sus manos y empezó a llorar. Ella se acercó y me abrazó y yo simplemente le devolví el abrazo ”, dijo el jefe de policía.

(¿Nos visita desde la app de EL TIEMPO? Vea la publicación aquí).



En la cuenta de Facebook del Departamento de Policía de Hodgenville se publicó un comunicado, junto al video de la persecución, en el cual se menciona que nunca antes había ocurrido algo así.



De hecho, James Richardson lleva 23 años de servicio y tampoco había presenciado algo similar.



Más allá del emotivo momento, la mujer fue detenida y enfrentará cargos por huir de la policía y cometer infracciones de tránsito.



Eso sí: el video fue muy comentado en redes sociales, y el acto del jefe de policía fue aplaudido, debido al desenlace inesperado de lo que, en principio, parecía una persecución habitual captada en cámara.



(Continúe leyendo: En su huida, ladrones cayeron a un abismo en el sur de Bogotá).

Tendencias EL TIEMPO