Video: polémica por mujer que depila su zona íntima en el transporte público

Por medio de las redes sociales se viralizó un video en el que se ve a una mujer depilando su zona íntima mientras se encuentra sentada en el transporte público mientras otras personas la observan.



Este hecho ha causado indignación en las redes sociales, pues la mujer se bajó el pantalón y sacó una cuchilla de afeitar para realizar estos actos sin importarle la presencia de otras personas.



(Además: Alejandra Villafañe: su prima revela que tenía cáncer terminal y que no tenía cura).

Al parecer, la mujer no se da cuenta que otra persona se encuentra grabándola, por lo que continúa realizando la depilación de su zona íntima.



El video ha generado gran indignación en las redes sociales, pues consideran que estos comportamientos son de mal gusto y una "falta de respeto" con los demás usuarios del transporte público.



(Siga leyendo: Iván Lalinde dijo que habló con Lina Marulanda por medio de una medium; esto le dijo).

La parcera más tranquila en Transmilenio. pic.twitter.com/cMrVcuyBIB — Sebastián (@Sebas26_) October 23, 2023

Aunque en la publicación se menciona que estos actor fueron cometidos en TransMilenio en Bogotá, esto no corresponde a la realidad de la situación pues al observar a detalle las sillas y la infraestructura de este bus, pertenece a otra ciudad del mundo.



"Y ahora van a normalizar cortase la unas, pasarse seda dental, orinar y depilarse", "que falta de respeto de esta cosas", "tienen que buscarla y ponerle una multa, ya se pasa del descaro", son algunos de los comentarios del video.



(Además: Madre soltera busca un novio y ofrece casa en Estados Unidos; estas son las condiciones).

Mujer se depiló las piernas en TransMilenio

No muy lejos de esta realidad, una usuaria de TransMilenio en Bogotá, sí utilizó bandas depilatorias para colocárselas en sus piernas y eliminar los vellos de las mismas. Esta mujer se encuentra sentada y en medio de una llamada mientras otros pasajeros la observan.



Aunque no se escucha con claridad lo que dice esta mujer en su llamada, otro usuario le responde con un "que asco", a lo que ella dice "Si no les gusta, cojan Picap", lo que hace creer que se trató de una publicidad.

Más noticias:

Los costosos aretes que usó Luisa Fernanda W en la pedida de mano de Pipe Bueno

Adrián Parada, exparticipante de MasterChef, encontró el amor a través de Tinder

La reacción de Diomedes Díaz cuando le dijeron que Jorge Oñate era mejor cantante