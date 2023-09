Después de que Ninel Conde sorprendiera a sus seguidores y críticos al interpretar 'Sálvame' de RBD hace unos meses, la cantante y actriz vuelve a estar en el ojo del huracán. Esta vez, la polémica gira en torno a su reciente interpretación de 'Provenza', canción original de la artista colombiana Karol G.

(Lea también: ¿Por qué Karol G, Shakira y Camilo son favoritos en los Grammy Latinos?).

Durante una presentación musical, la recordada 'Alma Rey' decidió interpretar un tema de La Bichota luego de que sus seguidores, según ella, hicieran la petición. “Tengo el gusto de conocer a una gran cantante, así que, en esta noche, estrenamos en este show a petición de muchos de ustedes y quiero que me ayuden a cantar esto que dice (...)”, se escucha decir a la actriz.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar al desempeño de Conde. Numerosos comentarios surgieron cuestionando su versión de la canción, con usuarios expresando su incredulidad con declaraciones como: "¿Qué es esoooo?", "¿Por qué la contratan?" y "Solo espero que Karol G no lo escuche, que sea solo un sueño, por favor que no sea cierto, ¿Ninel Conde en el karaoke?".

No obstante, no todo fue negativo para la también apodada 'Bombón Asesino'. Muchos fans y seguidores salieron en defensa de su interpretación, aplaudiendo su valentía y talento. Comentarios como "Me encantó su versión", "Se le entiende mejor a Conde" y "Guapísima" dieron un respiro a la artista en medio de la tormenta de críticas.

(Siga leyendo: Reviven video de Karol G confesando que tuvo relaciones sexuales en avión).

🔵➡ ¡Lo volvió a hacer! Ninel Conde ahora interpreta "PROVENZA" de Karol G y la tunden en redes. #VIDEO 😱👇👇 pic.twitter.com/5dWfUY7crt — Grupo Marmor Multimedios (@Grupo_Marmor) September 22, 2023

Ninel ha manifestado en repetidas ocasiones que se encuentra centrada en su trabajo y que opta por no darle relevancia a las críticas negativas. Recordemos que, tras la controversia generada por su versión de la canción de RBD, recibió el respaldo de la misma Dulce María, integrante de la agrupación, que ya inició su gira por Estados Unidos, México, Colombia y Brasil.



"A Ninel la amo, la amo. La quiero mucho y le mando muchos besos. No importa, no importa (como haya cantado el tema). Siempre van a hablar. La quiero mucho, le mando muchos besos", afirmó a los medios de comunicación internacionales.

(De interés: Concierto de Karol G en Medellín: lo que se sabe de la posible fecha de 'La Bichota').

Ninel Conde es una actriz mexicana, recordada por su participación en 'Rebelde', serie en la que dio vida a la madre de 'Roberta Pardo', 'Alma Rey'. Con más de dos décadas en la industria del entretenimiento, ha sido parte de numerosas producciones y también incursionó en la industria musical, con canciones como 'Callados' y 'El bombón asesino'.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en un artículo de El Universal, y contó con la revisión de la periodista y un editor.