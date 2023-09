En las diferentes ciudades de Colombia se pueden encontrar varios lugares para tener una buena fiesta. Sin embargo, algunos establecimientos se encuentran en unas zonas donde no es normal ver una discoteca, por ejemplo debajo de un puente.

Recientemente, en la plataforma de TikTok se volvió viral el video de una discoteca en Medellín, sin embargo, lo más curioso del caso es que está ubicada debajo de un puente.



Por lo que se puede en la grabación es que este lugar se llama Social Club Academia y se encuentra en calle 12 sur #48-01, dejado del rond-point de la Aguacatala. En un principio pareciera que se trata de un pequeño local y se pueden ver algunas sillas y un bar en el fondo.



Pero cuando la persona que grabó el clip entró un poco más al local, se logra ver que la discoteca es mucho más grande y en la parte derecha tiene una gran pista de baile. Además, el lugar está muy bien decorado con plantas artificiales y varias luces, que hacen que no parezca un puente.

Por lo que se puede ver en la cuenta de Instagram de Social Club Academia, este lugar tiene servicio de bar y restaurante los jueves, viernes y sábados hasta las 2 a.m. Además, suelen hacer diferentes clases de baile de salsa, bachata y otros ritmos.



Algo que le dio curiosidad a los internautas es como este sitio puede existir debajo de un puente, incluso, algunos han hecho chistes sobre la ubicación.



"En esto ya empiezan los habitantes de calle a llamar la policía por el exceso de ruido"; "Me parece maravilloso, usar el espacio público para vitalizarlo y que no sea un sitio solo, oscuro y peligroso"; "Ya llegando a Medellín nomás cualquier lugar es bueno pa’ la rumba", se lee en los comentarios.

