¿Los perros sienten si usted está enfermo? Mascota salvó a su dueña dándole su medicina

Se conoce como perro de servicio a los caninos que están entrenados específicamente para ayudar o prestar auxilio a humanos que sufran discapacidades o afectaciones en la salud. Y recientemente se volvió viral en redes un clip de un perro salvando la vida de su dueña cuando detecta que algo anda mal en ella.



Según sus redes sociales, Bailey es un pastor australiano de 4 años entrenado para auxiliar a su dueña Katie, que padece de síndrome de taquicardia postural ortostática (POTS).

Esta condición se manifiesta en quienes la padecen cuando se ponen de pie después de haber estado acostados un largo tiempo. Puede causar mareos, taquicardia e incluso desmayos, y se normaliza cuando la persona se vuelve a recostar.

Pues bien, recientemente se ha vuelto viral uno de los videos publicados por Katie, en el que Bailey detecta que algo anda mal en ella y detiene su camino para hacerla sentarse.



Luego, va por el tarro de pastillas que su dueña debe tomar cuando sufre de ataques, se lo entrega, e incluso abre la nevera para llevarle una botella de agua con la que pase las pastillas y se hidrate, evitando así un posible desmayo, que, estando en una cocina o en diferentes espacios públicos, podría causar consecuencias muy graves.

Porque este animal pudo prever que su dueña, la cual padece síndrome de taquicardia postural, estaba a punto de desmayarse, por lo que la ayudó sentándola y llevándole agua y medicamentos.pic.twitter.com/V4AbtjMHij — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) January 5, 2024

Cabe recordar que este no es el primer video de Bailey auxiliando a su dueña, pues Katie comparte constantemente en redes sociales los clips capturados de su mascota auxiliándola cuando está teniendo un episodio.

En una entrevista con ‘CNN’ en 2023, Katie explicó que su perro es capaz de detectar patrones de comportamiento en ella cuando está a punto de desmayarse, y está entrenado para darle sus medicamentos y apoyarla durante el episodio.



Durante la misma cobertura de ‘CNN’, la experta en animales María Goodavage explicó que los perros “son expertos en leer el lenguaje corporal de sus dueños. Pueden ver cambios incluso en los ojos, si conocen bien a sus cuidadores. Los estudian, y saben con certeza cuando algo anda mal”.



“Cuando hay cambios en los hábitos, sea por razones físicas o emocionales, los perros se dan cuenta. Además, su olfato les permite detectar incluso enfermedades humanas, y aunque no sepan con exactitud científica qué da el olor, pueden relacionarlo con algo negativo”, agregó Goodavage.



Cabe agregar que los caninos tienen 50 veces más receptores de olfato que los humanos, y, según diversas investigaciones, son capaces de olfatear tipos de cáncer, mal de Parkinson y depresión.

“Mientras él esté conmigo, sé que estoy segura, y no debo preocuparme por nada”, declaró Katie en la entrevista, resaltando la importancia de los perros de servicio para las personas discapacitadas.



Pero este no ha un camino fácil, lo que se evidencia en clips publicados por la mujer, en los que se ve enfrentada por personas en supermercados que no le creen que tenga una condición de salud que la obligue a estar en todo momento con su mascota, a pesar de que el chaleco de Bailey dice claramente que es un perro de servicio.

¿Las mascotas pueden detectar enfermedades?

Ya que el sentido del olfato es el más desarrollado en los perros, estos pueden detectar algunas enfermedades en los humanos, de acuerdo con un estudio publicado por 'Science Daily', en el cual se revela que precisamente los caninos pueden olfatear problemas de salud.



Así mismo, pueden detectar enfermedades como narcolepsia, migraña, diabetes y pueden percibir sentimientos como el miedo o el estrés, ya que notan el aumento de cortisol, según la revista 'Dog Time'.



Cuando se trata de dolores en sus dueños, los perros pueden cambiar de comportamiento, de acuerdo con estudios, en un 54 %.



Además, aunque no hay evidencia científica, podrían detectar los embarazos, puesto que por su olfato pueden percibir cambios en las hormonas y feromonas de las mujeres embarazadas.



Uno de los casos más conocidos es el de Evelyn Thomsen, una niña que en 2021, a sus 10 años, descubrió que tenía cáncer, gracias a su perro.

La historia ocurrió en Liverpool, Inglaterra, y fue difundida por el medio de comunicación británico ‘The Mirror’, quien asegura que la menor, que hoy tiene tan solo 12 años de edad, descubrió que tenía cáncer gracias a una tarde en el parque con su mascota.



Los padres de Evelyn Thomsen, aseguraron que la menor y su mascota jugaban en el parque, cuando este saltó sobre las piernas de ella, una de sus piernas comenzó a inflamarse de una manera muy extraña, y el perro cambió de comportamiento.



La madre de la menor le dijo a ‘The Mirror’ que al notar la extraña e inusual hinchazón decidieron llevar a Evelyn Thomsen al hospital más cercano. En el centro médico, los especialistas le hicieron los exámenes necesarios y los resultados dejaron muy sorprendidos a la familia, pues la menor tenía cáncer en una de sus piernas.



Por el movimiento que la niña hizo al jugar con su perro, se descubrió la enfermedad que estaba padeciendo y esto permitió que la familia actuará de inmediato, ofreciéndole el tratamiento necesario para salvar la vida de Evelyn.

