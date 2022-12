Dicen que los perros son los mejores amigos del hombre y su fidelidad es inigualable. Pues bien, esto lo demostraron ‘Maito’ y ‘Niñito’, los dos perritos que le pertenecían al artista del cabello Mauricio Leal, en un video publicado en Instagram días después del aniversario de su muerte.

El 22 de noviembre del 2021 la muerte del reconocido estilista Mauricio Leal y su madre Marleny Hernández estremecieron a todo el país. El caso que, en un principio había aparentado ser un suicidio, terminó en un homicidio en el que su hermano Jhonier Leal aceptó que había sido el autor de la tragedia.



Un poco más de un año después, la familia, los amigos y admiradores del joven siguen pidiendo justicia en un caso que se ha visto envuelto en polémicas, inconsistencias y demoras por parte de los abogados.

El 21 y 22 de noviembre del 2021 se dio a conocer la noticia del asesinato Mauricio Leal y Marleny Hernández. Foto: Instagram @maitoleal

Precisamente la cuenta @justiciaparamauroymarleny es uno de los perfiles que le han hecho seguimiento al caso, así como ha buscado honrar la memoria de las víctimas. En cuanto a esto último, uno de los actos que más llamó la atención en redes fue la llevada de las mascotas del estilista al cementerio el día del aniversario de la muerte de Leal.



Con un video que muestra cómo ‘Maito’ y ‘Niñito’ buscan el lugar donde descansa su dueño, la cuenta mostró la privada ceremonia que se realizó el pasado 22 de noviembre y que fue a su vez transmitida por medio de un Instagram live.

No obstante, no fue sino hasta el lunes 5 de diciembre que se publicaron las fotos sobre el evento, ya que por dificultades técnicas no se pudo transmitir las palabras del padre en su totalidad, ni detallar a las mascotas.



En ellas se ve como uno vestido de angelito y otro con un traje dorado, están acostados sobre la lápida de Mauricio y Marleny.



Además, durante el discurso del sacerdote, intentaron en repetidas ocasiones acercarse a la tumba de sus dueños. En palabras de los cuidadores, es como “si quisieran estar con ellos”.

Los comentarios de la gente tampoco se hicieron esperar. Personas que aún esperan un veredicto y amantes de los animales se pronunciaron haciendo referencia a la increíble fidelidad de los perros.

Varios usuarios comentaron sobre la fidelidad de las mascotas. Foto: Instagram: @justiciaparamauroymarleny

Maito y Niñito: ¿qué pasó con los perritos del estilista?

En la misma cuenta se explicó que los dos perritos de Mauricio Leal y Marleny Hernández quedaron a cargo de Don Simón y su esposa, ya que eran las personas encargadas de cuidarlos cuando el estilista y su madre salían de viaje.



“Don Simón aparte de cuidarlos a ellos y darles mucho amor, hace una labor muy linda. Tiene en total 5 perros y 8 gatos adoptados. Él siempre les ha dado todo y están en las mejores condiciones”, explicaron en la cuenta de instagram @justiciaparamauroymarleny que busca mantener actualizados a sus seguidores sobre el caso de Leal.

