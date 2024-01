Video: perrito termina colado en TransMilenio por culpa del mal ejemplo de su dueño

A través de las redes sociales se viralizó un video donde se evidencia cómo un hombre intenta colarse en el TransMilenio, haciendo que su perro también siga el mal ejemplo.



No es un secreto que esta problemática ha persistido desde que crearon el sistema de transporte en el año 2000, y a pesar de las medidas tomadas por la entidad a lo largo de los años para reducirla.

Frente a este condenable comportamiento, que no solo afecta al sistema, sino también al servicio de los ciudadanos que utilizan la red de transporte, la entidad ha hecho recientes ajustes a los torniquetes que permiten el acceso a las estaciones.



En varios paraderos se pueden encontrar los mismos desde el techo hasta el piso, con el fin de impedir que las personas salten el método de seguridad y que cancelen el valor del pasaje de $2.950, que podría subir este 2024 a $3.100, según declaraciones recientes de nuevo alcalde de Bogotá, Luis Carlos Galán.

No obstante, parece que la nueva medida anticolados del sistema aún no puede evitar que las personas que no cumplen con el pago del pasaje se las ingenien para entrar a TransMilenio, incluso si van con animales de compañía.



Así quedó registrado por uno de los usuarios del sistema, tras captar el instante en el que un perrito logra a travesar el nuevo modelo de los torniquetes por culpa de su dueño, que sale de la estación para intentar entrar a la misma sin pagar el pasaje.



De acuerdo con el clip, el can, un poco desorientado, entra al biarticulado y segundos después, el sujeto logra ubicarse entre la puerta de la parada y el bus de TransMilenio, aprovechando que esta se encontraba abierta para subirse al vehículo sin haber comprado el pasaje.



Una de las preocupaciones que evidencia el video, además de la mala práctica, es que el hombre arriesgó su vida y de pasó el bienestar del perro. Cuando el sujeto estaba tratando de ingresar, el transporte alcanzó a cerrar sus puertas.



De no ser por uno de los testigos de la escena que interrumpió el cierre e hizo que las puertas del bus se abrieran nuevamente, el can se habría ido sin su dueño, quedando a la deriva.



Frente a el hecho, varios internautas compartieron distintos comentarios sobre el video publicado en TikTok, donde afirmaron que el can estuvo en peligro al entrar al biarticulado sin su amo, en tanto este los dejaba solo unos minutos para colarse.



"O sea, ¿el man iba a dejar al perro solo?";"Me dio ansiedad cuando la puerta cerró";"Yo no me voy sin mi mascota. Así sea caminando lo cargo, lo que sea, pero no lo dejo solo, me muero";"Pobre bebé, como lo deja solo"; "No sé hasta dónde iremos a llegar con este pasaje tan caro";"Qué gran ejemplo, se cuelan muy lindo, sigan así que por eso nos suben el pasaje"; "Si lo quería ayudar páguele el pasaje fácil", fueron algunos de los comentarios más destacados en las red asiática.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

