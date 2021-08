Noticiero muestra en vivo a periodistas peleando en pleno set de noticias

El manejo del estrés en espacios laborales es uno de los aspectos fundamentales para el desempeño integral de los trabajadores.



En el caso específico de los medios de comunicación es factible pensar que el ir y venir de las agendas informativas nacionales e internacionales pueda causar cierto ‘agobio’. Para ello –y no solo en el ámbito periodístico: en cualquiera– se han instaurado espacios singulares que, bajo la premisa de las pausas activas, buscan brindarle un ‘segundo aire’ a las personas.

Lo sucedido durante un noticiero de Mongolia demuestra por qué es importante el manejo del estrés.



Y es que, en pleno informativo en vivo, dos periodistas estuvieron a punto de irse a los golpes.



¿Lo más vergonzoso? La escena ocurrió justo cuando la presentadora principal daba a conocer una noticia.



Tal vez ella ni se esperaba lo que empezó a ocurrir a sus espaldas.

En las redes sociales se viralizaron los efímeros diez segundos del icónico momento.



Según se puede ver en el metraje, todo ocurrió durante la transmisión de un noticiero del canal ‘C1’, de Mongolia. Sin embargo, se desconoce la fecha exacta.



La escena, eso sí, no puede ser más diciente: la presentadora empieza a hablar de un tema frente a cámara mientras a sus espaldas, en una probable sala de redacción, dos de sus colegas se agarran y empiezan a empujarse. No llegan a los golpes, claro, pero todo es gracias a la intervención de un tercero, quien, atravesándose en el desafortunado intercambio de manoteos, los detiene.



En la sala también hay otras dos periodistas, quienes, pese a ver la escena, permanecen atónitas en su lugar de trabajo.



En los diez segundos del enfrascamiento, la presentadora no deja de dar la noticia. Ni siquiera titubea. Sigue con un profesionalismo que fue resaltado por los internautas.

Excelente ambiente laboral pic.twitter.com/KF1Vxt37Bs — Ariana ☮ (@AriForsith) August 22, 2021

Varios usuarios en redes indicaron que, probablemente, ella ni siquiera se dio cuenta de la pelea. De pronto las paredes de aquella sala de redacción minimizaban el ruido lo suficiente. O incluso, pese al efecto visual, la presentadora estaba muy lejos de la escena.



Otros especulan –aunque aventurándose por completo– que el camarógrafo quiso avisarle de ‘rifirrafe’ a sus espaldas, pero ella permaneció en su lugar y no dejó de informar.

El estrés en la oficina quedó reflejado en un video. Foto: istock

Como no podía ser de otro modo, las redes se llenaron de comentarios irónicos sobre la ‘familiaridad en el trabajo’ y el ameno ambiente laboral de varios medios de comunicación.



“Yo en la reunión de trabajo virtual mientras mis roomies se están matando”, “La profesionalidad de la presentadora, intachable, ¿eh?”, “Manejo de conflictos: check” y “¿Alguien más recordó 31 minutos?” son algunos de los comentarios más llamativos.

Vale destacar que el metraje viralizado fue publicado por la usuaria @AriForsith, este 22 de agosto.



Muchos en redes también recordaron el ‘listado’ de incidentes con reporteros durante la pandemia.



Y, si bien esta pelea absurda ocurrió en pleno set, la gran mayoría de momentos insólitos se dieron a raíz de la migración de la presencialidad a la virtualidad: gente que salía en pantaloneta, familiares que pasaban ‘recién bañados’ justo cuando alguien estaba en reunión o incluso estudiantes que dormían en plena clase y dejaban la cámara encendida.

