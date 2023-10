(Video) periodista fue a cubrir una trágica muerte, la víctima era su familiar

Mediante las redes sociales, el periodista mexicano Jorge Jaramillo, quien trabaja para el medio 'Infórmate Viesca', reveló el peor día que ha tenido que vivir en su trabajo. Al ejercer su profesión se ha encontrado con noticias 'difíciles' de contar, sin embargo, en esta ocasión el tema lo afectó personalmente.

Jaramillo empezó contando que en días pasados fue enviado a cubrir la noticia de un hombre de 38 años que murió electrocutado al tocar unos cables de alta tensión mientras barría el techo de su casa.



Cuando estaba informando sobre el fallecimiento de aquel hombre, se dio cuenta de que en lugar de los hechos había algunos de sus familiares, en ese momento, se percató que la persona que acababa de fallecer era su primo.



(Lea también: ¿Quiénes son y qué ha pasado con los ganadores de todas las temporadas de Yo Me Llamo?).



"Lo más triste de todo, gente, es que llegó yo al lugar de los hechos y me doy cuenta de que el señor que desafortunadamente falleció, lo digo con tristeza enorme y consternado, impresionado todavía, es mi primo", aseguró el periodista.

Jaramillo también comentó que cuando llegó al lugar no se dio cuenta de que era la casa de sus familiares, pues ellos no se solían frecuentar. Pero se dio cuenta de la situación cuando fue a recolectar información del hecho y vio que los familiares de la víctima también eran suyos.



Pese a la tristeza, el periodista logró sacar adelante su informe, además, comentó que son situaciones que suelen presentarse en su trabajo. “A veces te toca informar situaciones muy difíciles, hoy me toca informar el deceso de un primo mío, por parte de mi padre, de la familia Rocha”, afirmó.



(Le puede interesar: ¿Trasparente, amarillo, rojo o blanco? Esto dice el color del semen sobre la salud).



La grabación fue compartida en TikTok y en poco tiempo logró acumular 3 millones de reproducciones. Varios internautas han cuestionado y criticado al periodista por no reconocer la casa de sus familiares.

Por último, aclaró que no es la parte de su familia que frecuente y señaló que a pesar de que los conoce a todos, no conocía donde vivían. Además, comentó que la distancia con su familia se debe a que sus padres son divorciados.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

