En algunas ocasiones los reinados de belleza terminan en actos bochornosos por las decisiones que toman los jurados con respecto a la ganadora del certamen. Uno de esos momentos vergonzosos se presentó en el carnaval del municipio de San Pedro (Sucre).

Durante la elección de la reina del Carnaval, una de las candidatas se salió de casillas cuando no quedó entre las finalistas.

En un video que ya es viral en redes sociales fue captado el momento en que la candidata mala perdedora intentó arrebatarle la corona a la concursante que fue elegida como virreina.



Incluso, la energúmena concursante empujó a la beldad escogida como la segunda mejor del certamen y después la emprendió en contra de los integrantes del jurado calificador.



Los espectadores del reinado no podían creer lo que estaba pasando y la reacción general fue de desaprobación. No daban crédito a que una mujer tan elegantemente ataviada (tenía un vestido lila de lentejuelas) tuviera un comportamiento tan desencajado con sus compañeras.



En el material audiovisual se puede apreciar que la candidata que fue escogida como reina del certamen intentó separar a la concursante molesta, pero no pudo.



El acto bochornoso se trasladó de la tarima al auditorio y las comitivas de las candidatas involucradas en la 'pelea' se trenzaron en recriminaciones mutuas y hasta se lanzaron agua.



Finalmente la concursante que armó el alboroto debió ser retirada del lugar en medio de la algarabía de la gente.

Esta es una época de carnavales en la costa Atlántica colombiana y en San Pedro, Sucre, ha habido desfiles de comparsas, noches de guacherna, carnaval infantil y reinado de belleza, aunque este año no terminó bien.



