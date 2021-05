La terrorífica batalla campal en pleno parque acuático de EE. UU.

Brittany Cabay, de 23 años, y su pareja Zackary Colzin fueron detenidos el pasado 17 de mayo en el parque Kalahari en Sandusky, ubicado en el Estado de Ohio (EE. UU.).



Ambos estuvieron implicados en una feroz riña que terminó dejando a Brittany inconsciente durante varios minutos.



Según ‘Daily Mail’, los policías que atendieron el llamado de los trabajadores del parque acuático dijeron que los jóvenes presentaban un alto estado de alicoramiento.



Según el medio inglés, la pelea se desató porque una persona intentó ‘colarse’ en una larga fila para acceder a una de las atracciones.



El grave incidente quedó evidenciado en videos viralizados. La complicada situación se esparció de punta a punta en las redes sociales.



Yoooo this wild 😭 pic.twitter.com/XtfJNtApAV — PICKLED ONIONS (@HNB_FOREST) May 18, 2021

Cuando llegó la policía, la pareja continuó arremetiendo contra los empleados del parque y los oficiales. Incluso, según los reportes, Colzy agredió a un enfermero de la ambulancia asignado para atender a Brittany, quien, para ese entonces, presentaba un golpe en la cabeza y estaba en el suelo.



Ambos fueron examinados en el Hospital Firelands y luego fueron puestos a disposición de las autoridades.



Este martes 25 de mayo ambos fueron procesados en el Tribunal Municipal de Huron.



Brittany fue acusada de conducta desordenada persistente mientras estaba intoxicada por el alcohol. También la acusaron por resistirse al arresto y por no revelar información personal, pues no quiso dar sus datos a la policía en el momento de la detención.



Fue enviada a la cárcel del condado de Erie y se le impuso una fianza de 14 mil dólares (Poco más de 52.2 millones de pesos colombianos).

Zackary fue acusado de varios delitos graves, entre los cuales aparecen dos cargos de agresión a un oficial del orden público y a un técnico de emergencias médicas, conducta desordenada persistente en estado de ebriedad, resistencia al arresto y no divulgar información personal.



Al joven no se le concedió la libertad bajo fianza y fue puesto en prisión preventiva en el condado de Erie.



Se descubrió, además, que él tiene una orden de arresto vigente en el estado de Michigan por un presunto robo de automóvil.

