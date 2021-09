Video: pasajero cae de un bus tras quedarse dormido

En las últimas semanas los videos de asaltos en el transporte público de México y de otras partes del continente (la inseguridad también está alborotada en el país) se han viralizado en redes sociales, sin embargo, en esta ocasión circula otro contenido sobre lo ocurrido en un microbus mexicano (lo que en Colombia podríamos denominar ‘colectivos’).



Y no se trata de un robo, sino de la caída de un pasajero.



Los hechos ocurrieron la noche del pasado 12 de septiembre alrededor de las 08:30 p. m., en una unidad de transporte del municipio de Nezahualcóyotl.



En la grabación de la cámara de seguridad, ubicada al interior del bus, se puede observar a un hombre profundamente dormido que va recargado contra la puerta principal.



El conductor del transporte tiene que detenerse en una parada para que suba un usuario. En ese momento se abre la puerta y el hombre dormido cae al piso.



Por desgracia el viajero no contó con muy buena suerte: no sufrió un golpe de gravedad, pues probablemente despertó instantes antes de caer del todo, pero sí se empapó por completo dado que había llovido y esa calle estaba encharcada.



El momento de su caída, de todos modos, tuvo un preámbulo momentáneo: los otros pasajeros alcanzaron a gritar ‘¡Se va a caer, se va a caer!’. También se escucha a su acompañante decir ‘¡Francisco!’. Sin embargo, y aunque muchos usuarios intentaron despertarlo, el hombre cayó sin más remedio sobre el asfalto.



Ante tal golpe y con Francisco un poco desorientado, otro pasajero que iba a bordo bajó para ayudarle a levantarse. El somnoliento volvió a subir a la camioneta y en el video se observa que toca su cabeza luego del susto que se dio.

🔴Ahora no fue un asalto lo que captaron cámaras de seguridad de transporte publico en el Edomex…

La combi hace alto en la colonia Las Águilas,en Nezahualcóyotl, se abre la puerta para que suba un usuario y “Francisco” que iba profundamente dormido,cae estrepitosamente pic.twitter.com/hofkW5zbSe — Punto por punto (@puntoporpuntomx) September 14, 2021

Tras darse a conocer el video en redes sociales, los internautas lo viralizaron adecuando el metraje para TikTok y otras plataformas.

*Con información de El Universal / GDA (México)