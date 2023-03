Cuando John Ivanowski, de Missouri, Estados Unidos, se enteró de que necesitaba un trasplante de riñón lo antes posible, su hija se ofreció a donarle uno de los suyos. Sin embargo, su padre no estaba de acuerdo con su decisión. Pese a ello, la joven siguió firme con sus planes y terminó salvándole la vida. Recién se atrevió a contarle la verdad una vez que despertó de la operación.



El acto de generosidad de Delayne Ivanowski, una joven de 25 años, ha conmovido a las redes sociales. En el video que compartió en su cuenta de Facebook se observa el tierno momento en el que su padre se entera de que su hija fue la persona que le donó un riñón.

​

(Lea también: Algunos ejercicios faciales para realizar a diario: estos son sus beneficios)

“No puedo dejar de llorar”, dijo John Ivanowski. El hombre no pudo ocultar su molestia al saber que no le hizo caso, pero al mismo tiempo se mostró muy agradecido con el gesto que tuvo hacia su persona.



De acuerdo al portal KMOV, Delayne describe a su padre como un hombre obstinado y que se enteró por primera vez que padecía de insuficiencia renal hace algunos años.



Sabiendo cómo es él, John se negó a aceptar que tenía insuficiencia y se realizó nuevas pruebas de laboratorio. Sin embargo, estas confirmaron que sus riñones no se encontraban bien y necesitaba operarse inmediatamente.

“El médico le informó a mi papá que no estaba seguro si le quedaban 2 días, 2 semanas o 2 meses de vida”, precisó la joven, quien además reveló que el médico ordenó la colocación de un catéter de emergencia en el pecho de su padre a fin de que pueda comenzar la diálisis.



(También le podría interesar: Tamaño del pene aumentó en los últimos años: no aplica para todos los hombres)

Donante en secreto

De acuerdo a KMOV, la hija contó que la diálisis ayudó en cierta medida, pero no era la mejor solución. Delayne detalló también que durante más de un año, su padre ha estado conectado a una máquina hasta cinco horas al día. “No es la calidad de vida adecuada en la que no creo que nadie deba vivir”, agregó.



Ante ello, la joven sabía que tenía que hacer algo al respecto para darle una mejor calidad de vida a su padre, así que se sometió a numerosas extracciones de sangre, radiografías de tórax, tomografías computarizadas y electrocardiogramas. Un día, recibió una llamada en el que le confirmaron que era apta para donar.



Su padre fue operado el pasado 16 de febrero, pero la joven esperó que estuviera en sus cinco sentidos para decirle que fue ella quien le donó un riñón.



“Los secretos finalmente se revelan. ¡Mi riñón está funcionando fantásticamente en mi papá! El apoyo que he recibido ha sido realmente increíble. Esto es para donar la vida”, escribió en su cuenta de Facebook.

Asimismo, compartió el preciso momento en que le contó toda la verdad y la reacción que tuvo su padre al recibir la noticia. “Oh, Dios mío, ¿estás bromeando?”, se le escucha decir a John entre lágrimas mientras ve su hija entrar a la habitación también vestida con una bata quirúrgica.





El Comercio (Perú)

GDA



(Lea sobre: Así sobrevivió a la crudeza de la selva amazónica bebiendo su orina por un mes)