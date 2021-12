En poco más de veinticuatro horas las familias estarán reunidas en la mesa para comer una exquisita cena mientras aguardan la medianoche, el primer gran momento del 25 de diciembre, y con ello sorprender a los más pequeños del hogar con los obsequios traídos por el niño Jesús o por Papá Noel.

Precisamente sobre este último personaje versa una historia viral en redes sociales. En esta ocasión, dicen los internautas, el gordito bonachón vestido de rojo no repartió regalos sino ‘justicia’.

‘Papá Noel’ atrapa a un criminal

Los metrajes del Papá Noel argentino circularon de forma masiva por redes sociales. Foto: Redes Sociales

Todo ocurrió en Jujuy, barrio de la ciudad de Rosario, en Argentina.



Los diversos metrajes difundidos en redes sociales muestran la captura de un ladrón por parte de unos ciudadanos.



En principio se dijo que el hombre habría robado una cartera, aunque también quiso llevarse una bicicleta antes de que el bullicio de las personas lo alertara. Él salió corriendo y fue detenido apenas unas cuantas cuadras después.



Lo que llama la atención de los videos es que quien retiene al presunto delincuente es un hombre disfrazado de Papá Noel.



La sorpresa de los internautas es la misma que en el momento de la filmación sintieron las personas que grabaron la escena: como si estuviera sobre el trineo, el Papá Noel de Jujuy está encima del ladrón mientras aguarda la llegada de la policía. Uno de los oficiales le dice que no se preocupe, que ya el asunto les corresponde a las autoridades.

#POLICIALES #Rosario Un repartidor vestido de #PapáNoel vio que un ladrón que le robó la cartera a una señora y en una maniobralogró detenerlo y entregarlo a la policía. Fue ayer en Jujuy, entre Boulevard Oroño y Balcarce. pic.twitter.com/xjASKUifAp — DataConurbano / NET (@DataConurbano) December 20, 2021

El video también revela que Papá Noel es un domiciliario de una plataforma reconocida. Él, por lo visto, quiso hacer sus entregas en la víspera de Navidad disfrazado del icónico personaje.

‘El nene malo no va a recibir regalo’

Cuando llegó la (policía) Federal no lo podían esposar, entonces lo terminé haciendo yo. Mientras se lo estaban llevando le dije ‘Feliz Navidad, un nene malo no va a tener regalo’: Papá Noel FACEBOOK

El caso insólito fue seguido de cerca por los medios locales.



‘A Diario’, programa de ‘Radio 2’, logró hablar con el Papá Noel domiciliario.



“Iba a buscar un pedido cuando vi a un hombre cortar una linga (cable generalmente hecho de acero) para robarse una bicicleta. La dueña empezó a gritar que le robaban y ahí fue cuando pego la vuelta, me meto en contramano para correrlo con la moto y lo agarré por Jujuy entre (las calles) Balcarce y Oroño”, aseguró.



“Cuando llegó la (policía) Federal no lo podían esposar, entonces lo terminé haciendo yo. Mientras se lo estaban llevando le dije ‘Feliz Navidad, un nene malo no va a tener regalo’”, indicó el domiciliario, quien mantuvo su identidad bajo reserva.

🎅👏 Un repartidor disfrazado de Papá Noel detuvo a un ladrón que le había robado la cartera a una mujer.



👉 El hecho sucedió en Rosario y los vecinos grabaron el momento en el que el joven pudo retener al ladrón hasta la llegada de la policía. pic.twitter.com/u8owESxzEi — La Capital MdP (@lacapitalmdq) December 21, 2021

Dijo, además, que se disfrazó de Papá Noel para alegrar a los niños, pues mientras entrega domicilios “me gusta que cuando paso me saludan, me tocan bocina, me graban, se sacan fotos conmigo”.



Él supo que su ‘captura navideña’ se volvió viral tan solo cuando volvió al trabajo. No se imaginó que la curiosa escena recorriera las redes sociales de punta a punta.



“En mi casa, mi señora me abrazó y no me quería soltar (…) También me mostraron los comentarios, había gente que pedía que le demos la seguridad a Papá Noel. Sin disfraz hubiera hecho lo mismo, porque a una persona le cuesta ganarse lo que genera”, concluyó.

Recuerde que la inseguridad puede ser mucho mayor en época decembrina dado que los delincuentes están al acecho de quienes salen con la prima —o con cualquier ahorro— a hacer las compras navideñas. Esté muy atento cuando salga a la calle y procure no transitar por lugares desolados.

