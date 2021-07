Papá adorna triciclo para celebrar grado de su hijo en una caravana

El gesto de un padre hacia sus hijos para celebrar su graduación le está dando la vuelta al mundo y tiene conmovidos a los usuarios de redes sociales.

Según reportaron varios medios locales, una usuaria de Facebook publicó una foto de un hombre acompañando a sus hijos en un desfile mientras celebraban su graduación.



Lo que llamó la atención de los internautas es que, contrario al resto de los asistentes, los niños no iban a bordo de un carro común, sino de un triciclo o carreta adornada de una manera particular.

El conmovedor hecho ocurrió en Saltillo, capital del estado de Coahuila de Zaragoza, en México. Las imágenes y los videos han llegado a miles de personas en el resto del continente gracias a las redes sociales.



Al parecer, en ese país es común organizar caravanas para celebrar la obtención de títulos de algunos estudiantes. Sin embargo, el hombre, cuya identidad no ha sido revelada, no contaba con un vehículo convencional como los demás padres.



Lo anterior no fue un impedimento, pues le puso globos a su carreta y montó allí a sus hijos, quienes pudieron disfrutar del desfile como el resto de los niños.



De hecho, en otra de las fotografías se les ve posando con orgullo.

Los comentarios de las publicaciones en Facebook se llenaron de elogios como: “Bien por los padres que aman a sus hijos y hacen todo por ellos”, “el gran amor de un excelente padre no lo compra el dinero” o “la humildad nace del corazón”.



Otros, como buenos mexicanos, hicieron referencia al ‘Chavo del 8’ al decir: “No estoy llorando, me estoy lavando los ojos de adentro para afuera”.



Al final, este episodio sirvió para que muchos se cuestionaran el valor que le otorgan a sus padres en sus vidas. Para varios internautas, este gesto demostró que ellos estarían dispuestos a hacer lo que esté en sus manos para ver a sus hijos felices.

