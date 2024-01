Video: padres olvidaron a su hijo en centro comercial y se dieron cuenta en la noche

En Tabasco, México, se viralizó un video en el que se observa como las autoridades abren la puerta de un centro comercial para que un niño pudiera salir de este, ya que a altas horas de la noche se encontraba encerrado en ese lugar.



El metraje fue grabado por uno de los testigos que escucharon al menor pedir ayuda, y en ese mismo ‘clip’ explicó que los padres del pequeño lo habían olvidado dentro del almacén y había estado durante varias horas en ese sitio.

“¿Cómo fueron a olvidar al niño en el lugar”, “Tiene rato ese niño ahí”, expresaron algunas de las personas que estaban a las afueras del local mientras observaban a los padres esperando a que les abrieran la puerta.



¿Cómo se quedó encerrado?



De acuerdo con el medio mexicano ‘Tribuna de la bahía’, esto ocurrió justo en la nochevieja del 2023 y los testigos les explicaron que los papás del menor de edad lo habían olvidado, puesto que volvieron al sitio en la noche, cuando ya todo estaba cerrado.



De acuerdo con la prensa local, el pequeño se había quedado dormido en uno de los almacenes del centro comercial de Comalcalco, que está ubicado en la calle Mariano Escobedo.



El niño pudo ser localizado debido a los golpes que le proporcionó a la cortina metálica buscando ayuda, mientras pedía auxilio a gritos, debido a la desesperación que tenía por buscar a sus padres.



Ante la viralización del video, los internautas no dudaron en dejar sus comentarios cuestionando la crianza de los padres y algunos consideran que las autoridades deberían investigar a fondo el caso.



“Algo no está muy claro, las autoridades deberían investigar bien, porque quién en su sano juicio va a olvidar así a un hijo por horas. Eso no es normal, algo nunca visto”, “Pobre niño, qué madre tan irresponsable”, son algunas de las opiniones más destacadas.

