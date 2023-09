Por medio de las redes sociales se hizo viral el video de un papá que rapa la cabeza de su hija luego de descubrir que ella le hacía bullying a una de sus compañeras del colegio que tenía alopecia por cáncer.



En las imágenes se observa a la menor llorando y a su padre diciendo "ya no se puede" mientras que rapa su cabeza con una máquina.



(Además: (Video) Mujer con bebé en brazos es asaltada por dos hombres: amenazaron con dispararle).

Las imágenes han abierto todo un debate en las redes sociales, pues, aunque la intención de este hombre es darle una lección a su hija, muchos aseguran que raparle la cabeza no es lo más adecuado, mientras que otros aplaudieron al papá.



“La próxima vez se lo va a pensar dos veces desde luego”, “amo este tipos de padres”, “así aprenderá a respetar a las personas”, “eso no es castigo, eso es abuso por parte del padre, lo que es denunciable y más subiéndolo a las redes. Hay otras formas de corregir”, son algunos de los comentarios.





(Siga leyendo: César Escola y Amparo Grisales tuvieron fuerte discusión en 'Yo Me Llamo').

Un padre ejemplar! Esta chica le hizo BULLYING a una mujer con cáncer y su padre la rapó cómo castigo. pic.twitter.com/e6l7nDEKAG — Momentos Virales (@momentoviral) September 21, 2023

El video se ha hecho tan viral que incluso algunos programas españoles han hecho un debate público del asunto. Uno de los primeros en pronunciarse fue el periodista Juan Soto Ivars.



El comunicador expresó que el bullying empieza en casa: "A mí ese acto de brutalidad me hace preguntarme otras cosas. En el bullying se pone la vista en la víctima, pero a veces quienes lo ejercen viven situaciones".



(Además: Ladrón se robó un celular y delató infidelidad del dueño: 'Excelente servicio').

Sumado a esto, Marta Robles, que aseguró que el vídeo es "terrorífico", "cuando tu hijo no es capaz de sentir el dolor ajeno, se lo tienes que explicar, no provocarle un dolor que le puede provocar más rabia y unas ganas de venganza increíbles"

Más noticias:

El multimillonario excéntrico que presentó a su bebé vistiéndola con Rolex y joyas

¿Estamos viejos? Bonnie Wright, actriz de 'Harry Potter', se convirtió en mamá

Ana Karina Soto compartió con sus seguidores una decisión sobre su hijo Dante