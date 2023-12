Video: oso se rebela y ataca a su domador en pleno show de circo

Algunos circos en el mundo siguen utilizando animales para sus shows, uno de los más usados son los osos, y pese a su tamaño y fuerza, estos son amaestrarlos para hacer diferentes trucos como montar en bicicleta, pasar por obstáculos difíciles o cargar diferentes objetos.



Lastimosamente, los animales que son obligados a estar en los circos son amaestraos de forma cruel y por esta razón en algunos países esta práctica está siendo prohibida.

En las últimas horas, en las redes sociales se ha viralizado un video que muestra como un oso, cansado de los malos tratos, ataca a su domador en pleno show. Este momento quedó grabado gracias a los asistentes del espectáculo de circo.



Este clip fue compartido en la red social de X, anteriormente Twitter, y se puede apreciar que momentos previos a la agresión del animal, las personas se divertían de ver como el oso empujaba una carretilla.



Pero en un momento, este decide atacar a su domador y lo somete en el suelo. Esta situación ocasiona gritos en los espectadores, quienes deciden retirarse rápidamente.

A pesar de que había otro domador en el show, este no logró que el oso soltara a su compañero. Vale la pena mencionar, que se desconoce el nombre del circo, si la persona se encuentra bien o que paso con el animal.



Como era de esperarse, este video se volvió viral en la plataforma y ha logrado acumular más de 10 millones de reproducciones. En los comentarios se ha generado un debate, pues algunos internautas han comentado que la agresión del oso ha sido justificada y otros han lamentado que esta situación le sucediera al domador.



"Ese oso no se volvió loco; ese oso se volvió oso. El oso estaba loco cuando empujaba la carretilla"; "Me sorprende lo quieta que estaba la mayoría de la multitud después del ataque"; "No siento ninguna simpatía por ese tipo… es un oso que debería estar en su hábitat natural... pero han decidido convertirlo en un robo de dinero...", son algunos mensajes de los internautas.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

