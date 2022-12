La Navidad es una época de unión familiar y de compartir espacios con seres queridos.

No es un secreto que las fiestas decembrinas también se prestan para ser espacios de reencuentros y de añoranza de aquellas personas que ya no están cerca o que no son tan próximas, pero con las que se comparte algún tipo de vínculo.

Un ejemplo de ello es el de un niño mexicano llamado Lupito quien, a través de la cuenta de TikTok de la asociación ‘Héroes sin capa’, le envió un mensaje navideño a su padre biológico, quien no vive con él y que tiene una familia aparte, según contó en el clip.

“Dice mi mamá que mi papá ya tenía otra familia y por eso ya no volvió para verme”, dijo el menor en la grabación. Así mismo, el niño, ante la pregunta de un trabajador de la fundación, también aclaró que no espera ningún regalo, simplemente porque nunca ha recibido uno.

No obstante, el mismo sujeto le dice que tiene el ‘número de Santa Claus’ y lo deja hablar por celular con él para pedirle un regalo. Sin embargo, Lupito aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje a su padre, pidiéndole que lo visite para celebrar la Navidad junto a él.

“Papá, ¿puedes venir en Navidad para verme, para darte un abrazo y luego te vas con tus otros hijos?”, dijo el menor en medio de las lágrimas.

@rubencerquinz LUPITO MANDA MENSAJE DE NAVIDAD A LOS PAPÁS QUE NO VEN A SUS HIJOS ♬ A thousand years - Zeus

El video ha logrado acumular cerca de 30 millones de visualizaciones, 2 millones de ‘me gusta’ y poco menos de 110 mil comentarios. Los internautas, en su mayoría, le deseaban felices fiestas al niño y le piden a su padre que lo visite.

“Me parte el alma ver a esta criatura sufriendo así, pero hay un Dios y les hará pagar a todos esos padres que abandonan a sus hijos por otra mujer”, “Sus ojitos de tristeza me parten el alma” y “¡Ay, nene! Lo que más deseas es ver a tu papá, ojalá se cumpla pronto”, son algunos de los comentarios más destacados.

