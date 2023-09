En una emotiva escena que ha conmovido a miles de personas en las redes sociales, un niño de ocho años lloró de alegría cuando fue sorprendido con una fiesta de cumpleaños, que según informes, fue la primera celebración de su vida.



El conmovedor momento quedó registrado en un video que se ha vuelto viral en las últimas horas.

Ángel David, un niño de segundo grado en la Institución Educativa Presbítero Gabriel Yepes Yepes en Antioquia, ha conmovido a millones de colombianos al emocionarse al ver cómo sus compañeros le festejaban su primer cumpleaños.

Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando, por primera vez en sus ocho años de vida, escuchó a sus compañeros de clase cantar la canción de "Feliz Cumpleaños". Amigos, maestros y vecinos le habían preparado una torta y le tenían una bebida gaseosa lista.



Este emotivo evento tuvo lugar en el corregimiento de Sevilla, ubicado en el municipio de Ebéjico, en la región occidental de Antioquia. El pequeño entró a su salón de clases y fue recibido con esta conmovedora sorpresa.

Lamentablemente, en años pasados, Ángel no había tenido la posibilidad de festejar su cumpleaños. Pero en esta ocasión, gracias al afecto de su profesora y la bondad de sus amigos, la historia fue diferente.

Sus amigos lo recibieron con una decoración el salón de clases con globos, un mantel colorido y algunos dulces para compartir. La torta tenía un diseño de Paw Patrol, su programa de televisión favorito, y la bebida era de manzana.



Sin embargo, antes de disfrutar de los aperitivos, todos sus compañeros de clase se unieron en un cálido abrazo alrededor de Ángel David.

AL NIÑO NUNCA LE HABIAN CELEBRADO SU CUMPLEAÑOS🎂😢



Su maestra y compañeros, hicieron todo lo posible para celebrar su cumpleaños.



AL NIÑO NUNCA LE HABIAN CELEBRADO SU CUMPLEAÑOS🎂😢

Su maestra y compañeros, hicieron todo lo posible para celebrar su cumpleaños.

Que bello momento, quedara grabado en su memoria!

La idea de celebrar el cumpleaños del pequeño comenzó el año pasado cuando dos mamás decidieron que este día debía ser realmente único.

"El niño una vez se nos acercó y nos dijo que soñaba con una fiesta de cumpleaños. Nosotros sabemos que la mamá de él no tiene los recursos suficientes para celebrarle el cumpleaños. Fue así que decidimos unir fuerzas para celebrarlo”, dijo una de las madres de familia a 'Nos Cogió la Noche'.

“Queremos seguir haciendo este tipo de cosas, no por los videos, sino por darles felicidad a los niños. Y de ver que con algo tan sencillo se llenan muchos corazones”, añadieron.

La maestra se unió a la celebración y reservó un momento de su clase para compartir la torta. La comunidad escolar reunió algunos dulces e incluso tuvieron los recursos para comprarle un regalo a Ángel David.

Las imágenes que se han hecho viral rápidamente, han captado la atención de los internautas debido a la emocionante respuesta de Ángel David al escuchar a sus compañeros cantarle "Feliz Cumpleaños" y al darse cuenta de que algo tan simple puede brindar tanta alegría en la inocencia de un niño.

"Mil bendiciones para los que le alegraron la vida a este niño. Dios los bendiga siempre", "Todos los niños y niñas del mundo merecen ser felices", "Lo más hermoso que he visto, me hizo llorar, me encantan los niños, me encanta verlos felices", "Qué lindo, los niños con su amor puro, con ese ángel que tienen y esa inocencia tan bonita. Qué video tan hermoso", fueron algunos de los comentarios hechos por los usuarios.

