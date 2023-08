A través de las redes sociales se viralizó un video que muestra a un niño estrellar contra el antejardín de su casa el PlayStation 5 de su papá como una demostración de "berrinche".



El clip, que se publicó inicialmente en TikTok, provocó la indignación de los internautas que calificaron el hecho como un comportamiento de disgusto exagerado por parte del menor.

Al parecer, la descomunal reacción del niño estadounidense no estuvo determinada por un regaño de su padre, sino por un sentimiento de frustración al ver que su deportista favorito perdía el combate en la jaula de WWE, el espectáculo de lucha libre profesional.



(Le puede interesar:PlayStation 5: trucos para mantener fresca su consola y evitar sobrecalentamiento).

De acuerdo con el video grabado por el mismo acudiente, se alcanza a ver el momento de la victoria del luchador de Jey Uso sobre Roman Reigns, en “combate tribal”, por el título universal de la WWE. Acontecimiento que pareció molestarle de sobremanera al menor.



Tras ver el resultado fina, este se ubica frente a la gran pantalla del televisor mientras alega que hubo"interferencia externa" sobre Reigns.



No obstante, el niño, que no parece superar los 10 años, decide sacar la PlayStation 5 del mueble de la TV donde se encuentra guardado y llevarla hasta la puerta de su casa para estrellarla contra el pavimento.



(Siga leyendo:Microsoft firmó con Sony mantener videojuego 'Call of Duty' en PlayStation).



Lo anterior ocurre mientras su padre lo graba y parece tratar de hablarle, pero su hijo no lo escucha.



"Amigo, lo sé. Se está haciendo un poco viejo (Roman Reigns). Ey, No lleves mi PlayStation arriba, amigo. Ryan, ¿a dónde vas? ¡Oye, oye!", se escucha decir al padre en el video.

Ante el exagerado comportamiento del niño, los comentarios de algunos internautas no se hicieron esperar, ya que hubo quienes criticaron la acción, sugiriendo que fuera castigado y otros que afirmaron que el dispositivo no era real.



"Bro, necesita estar castigado y debes quitarle sus juguetes", "Será mejor que cierres esa puerta y le eches llave hasta que él regrese con el dinero para pagar", "Algo me dice que no puede ver WWE por un tiempo", "La PS5 es falsa", "Entonces, ¿su papá lo dejó romper la Play y no hizo más que grabar?, muy actuado", fueron algunos de los comentarios más destacados.



(Lea también: Insólito: submarino desaparecido era manejado con control de Playstation).



Aunque la exagerada reacción molestaría a cualquiera, no se sabe si en efecto el video es verídico o hace parte de un TikTok para ganar más adeptos, puesto que entre los dos tiene una cuenta en la red asiática que supera los nueve mil seguidores y donde hacen contenido referente la lucha libre organizada por WWE.

PlayStation 5 y la magia del dualsense



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias