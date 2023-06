Un profesor de un jardín infantil en Estados Unidos le pidió a sus alumnos que hicieran una exposición de su superhéroe favorito y que hablarán de él como si fuera una persona.



Para sorpresa del profesor y de los asistentes de la clase, el niño Kai Madison Bradford, presentó a Jesús de Nazaret cómo su héroe.



Kai empezó su presentación de la siguiente manera: “Yo soy Jesucristo, Nací en Belén hace dos mil años. Soy el hijo de Dios”.



El menor también proclamó que Jesucristo era “el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al padre sino por mi”.



Luego el niño compartió cómo Jesús se convirtió en el mayor héroe de todos los seres humanos.



“Soy un héroe porque vine como un bebé, viví una vida perfecta y sin pecado. Yo morí en una cruz por tus pecados y resucite tres días después para que pudieras tener vida eterna conmigo en el cielo”.

El estudiante de jardín también recalcó que lo que hizo Jesús en la cruz, es también el evangelio que todos necesitan escuchar.



“¡Esas son las buenas noticias!”, concluyó Kai en su presentación escolar para sus compañeros de clase.



La madre del niño, Kristy Kendall Bradford, no pudo sentirse más orgullosa de la exposición que realizó Kai sobre Jesús, compartiendo el video en su redes sociales con el siguiente mensaje:



“Él eligió a su héroe por su cuenta. No hay mayor héroe que podría haber elegido. ¡Estoy orgullosa de ti mi bebé!”.



Este video tiene más de 118 mil me gusta, 3282 comentarios en Instagram, en el que destacaron la acción del pequeño “Qué buen trabajo, qué hermoso es tu hijo".

“Esto es que nosotros necesitamos de nuestros niños”, “tienen un hijo extraordinario” y miles de felicitaciones a la madre por las palabras de su hijo

Niño sorprende al papa Francisco en plena audiencia

MIGUEL ANGEL RAMOS FORERO

REDACCION ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

