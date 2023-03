En redes sociales ha vuelto viral el video de un niño cantándole a su perrita la canción ‘Sky Full of Stars’ de Coldplay. Varios internautas se han conmovido con esta grabación, e incluso, la banda se mostró sorprendida y reaccionaron al emotivo momento.

El video fue publicado por la cuenta @ajenks1211 y se cree que le pertenece a la madre del pequeño. Ahora bien, en las imágenes se puede evidenciar a un niño con su perrita en los brazos, y mientras están en esa posición, él la mira fijamente y le empieza a cantar el exitoso tema.



Lo que más ha sorprendido a los internautas es la paz que transmite el animal, pues se le puede ver con los ojos cerrados y disfrutando de la interpretación del menor. Además, el clip iba acompañado del texto: “Cuando a tu Westie le encanta que le cantes”.

Este video se ha vuelto bastante popular y hasta el momento ha acumulado más de 1,9 millones de reproducciones. Además, varios usuarios en los comentarios han dejado sus miles de reacciones y entre ellos también la agrupación británica, Coldplay. “Esto es maravilloso”, escribió la banda, a lo que la madre del pequeño les contestó: “Gracias, él ama su música”.



Este video no solo conmovió a la banda, sino a miles de personas en el mundo que no han dudado en dejar su opinión en los comentarios.



“Este niño entiende lo que sus canciones quiere trasmitir”, “Miren la mirada de amor de su perrito, esto es el verdadero amor incondicional. Cantarle con el corazón como Chris lo hacen para los fans, gracias”, “Increíble muestra de amor, no hay un ser más agradecido que nuestros perros”, se lee en los comentarios.

