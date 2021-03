Nieto de Fidel Castro se disculpa por video que indigna a los cubanos

Mientras el gobierno cubano (liderado por Miguel Díaz-Canel) trata de implementar una nueva reforma económica para mejorar la situación financiera y social de millones de cubanos, uno de los nietos del fallecido Fidel Castro pidió disculpas por un video en el cual aparece manejando un carro de alta gama.



Sandro Castro Arteaga realizó una publicación en su cuenta de Instagram para pedirle perdón a sus compatriotas, quienes se indignaron tras ver el video en el que exhibía su confortable estilo de vida.

En sus disculpas, Castro comienza excusándose con todos los cubanos por su comportamiento, pero deja claro que el video por el que se le criticó solamente lo puso en su estado de WhatsApp para sus contactos más cercanos.

“Por razones en contra de mi voluntad, ese video trascendió a otros medios (...) El carro en el que yo grabo el video es de un conocido mío que me lo prestó. Cuando yo me refería a ‘los juguetes que tengo en casa’, lo dije en broma y pido unas disculpas muy sinceras para todos los que se ofendieron”, mencionó.

Castro también aclaró que no tiene cuentas de Twitter o Facebook y resaltó que es una persona sencilla que no le interesa la popularidad.



Sin embargo, esta no es la primera vez que uno de los descendientes de Fidel Castro enfurece a la población al presentar sus ‘lujos’.



En el pasado, ‘Tony’ Castro, otro de los nietos de Fidel, compartió fotos de sus viajes por Barcelona y París y, también, conduciendo un BMW.

‘Tony’ es hijo del médico Antonio Castro y de Lisette Ulloa. Tiene 21 años y su ‘vida de lujos’ ha desatado varias críticas por parte de algunos habitantes de la isla. Foto: Instagram: @tonycastro.u

Durante mucho tiempo la vida familiar de Fidel Castro se mantuvo protegida y lejana de los focos mediáticos, sin embargo, los descendientes de quien llegó al poder a finales de los 50 ‘abrieron las puertas de la casa’ durante los últimos años.



Este también fue un efecto ‘adverso’ de las redes sociales, pues las plataformas digitales se han convertido en ‘trampolines’ de los escándalos de los Castro en momentos críticos para buena parte de los cubanos.

El video de la discordia

En su momento, Félix Llerena, activista cubano y consejero electoral del Partido del Pueblo, fue uno de los habitantes de la isla que compartió el video indignante para centenares de cubanos.

Y recuerden cubanos que mientras ustedes no tienen ni bicicleta y tienen que estar horas esperando algo que pase para poder trasladarse de pueblo a pueblo ,el nieto de Fidel Castro se pasea en un Mercedes-Benz que paga con tus sacrificios y sudor.#BastaYa de descaro!! pic.twitter.com/SXzEpkr6al — Félix Llerena Cuba (@FelixLlerenaCUB) March 1, 2021

A pesar del arrepentimiento de Castro, Llerena criticó las palabras del nieto del fallecido líder de la Revolución Cubana y responsabilizó a la familia Castro de ‘la destrucción’ de Cuba.

Sandro Castro donde fuiste sincero fue en el video del Mercedes, disfrutando el comunismo.

Ahórrate cualquier disculpa, nadie te cree.

Tu familia destruyó a #Cuba y mientras ustedes viven entre lujos, más allá de #Siboney y #Atabey hay millones de cubanos sin comida, sin nada. pic.twitter.com/XR3vY8N2YY — Félix Llerena Cuba (@FelixLlerenaCUB) March 5, 2021

