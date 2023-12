Video: músicos pusieron a 'rockear' a TransMilenio con éxitos de Mägo de Oz

TransMilenio es el sistema de transporte masivo de Bogotá, lo que lo convierte en un espacio para que muchas personas convivan en sus largos trayectos, por medio de las redes sociales, se viralizan videos de cosas insólitas que pueden llegar a pasar en los articulados.



En esta ocasión, un grupo de músicos se subió al transporte público con uno de los éxitos de Mägo de Oz, una banda española de Folk Metal española.



En el video se observa a los tres hombres, cada uno con un instrumento, que se encuentran en la puerta del articulado, con una guitarra, un violín y una flauta le dan inicio a su show.



"Fiesta pagana, de su álbum Finisterra del año 2000, esperamos disfruten esta versión, gracias por esa bonita energía", dice uno de ellos.



Aunque la interpretación de estos hombres es netamente instrumental, se llevaron los aplausos en TransMilenio y los elogios en las redes sociales, pues gracias al video subido a redes, muchos comenzaron a pedir más shows.



"Muy buena interpretación, fiesta pagana de Mago de Oz", "qué talento tan brutal, que pesar desperdiciándose en un lugar donde la mayoría no lo valora", "en qué rutas se suben".



Luego de que el video se hiciera viral en las redes sociales, uno de los hombres apareció y comentó en qué rutas del servicio público estarían tocando en los próximos días: "Próximas presentaciones M51, L18 y D20 aparte su silla", dijo uno de los músicos en los comentarios.

Abuelo rockero canta Another Brick In The Wall

Este grupo de músicos no ha sido el único que se ha arriesgado a realizar interpretaciones de rock en TransMilenio, meses atrás el 'abuelo rockero', apodado así por los usuarios, se hizo viral.



El hombre de avanzada edad fue grabado en uno de los articulados, usando una guitarra y un parlante, interpretó Another Brick In The Wall, de Pink Floyd.



“Lo amo. Con qué pasión toca esa guitarra”, “aplausos para el AbueRock”, “merece vivir con calidad y dignidad”, “adópteme abuelo”, “hermoso”, fueron algunos de los comentarios en la publicación.

