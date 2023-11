Video: mujeres reciben a repartidor en ropa interior y en redes las denuncian por acoso

Es normal que en las redes sociales se vuelan virales toda clase de bromas, sin embargo, algunas suelen ser pesadas y son bastante criticadas por los internautas. Recientemente, un clip de TikTok ha generado debate, pues un grupo de modelos sorprendió a un repartidor de pizza al recibir el pedido en lencería.

La grabación fue publicada por la cuenta @qod.modelos y se titula 'Pizza time'. Esta tiene un duración de 27 segundos y se ve a un grupo de modelos aparentemente de una agencia de reino unido.



El clip empieza cuando suena el timbre y una de las mujeres abre la puerta con un vestido color beige entallado a su cuerpo. Ella le dice al repartidor que siga y deje las pizzas al interior del apartamento.



El hombre le hace caso y la sigue hasta una sala donde hay varias mujeres, quienes también llevan vestidos ajustados, incluso, un par de ellas está en lencería y ropa interior.

Se logra ver que el repartidor se pone nervioso en ese momento y lo único que hace es darse la vuelta y sonreírle a las mujeres. Incluso, saluda a la cámara y luego se macha del apartamento.



Este clip se ha vuelto viral en la plataforma y hasta el momento ha acumulado más de 8 millones de reproducciones. Para algunos internautas esta broma ha sido inofensiva y los comentarios que han hecho hacen referencia a que esperan que algún día les suceda algo similar.



"¿Por qué a mí no me pasan estas cosas?"; "Yo pierdo el trabajo esa noche jaja"; "Nunca me paso como repartidor"; "Yo me hubiese sacado una foto con cada una de ellas", son algunos comentarios.



Sin embargo, otras personas han considerado que lo que hicieron las modelos es acoso, pues la situación sería muy diferente si fuera al revés y una mujer se encontrará con un grupo de hombres con poca ropa. Por esta razón, han asegurado no deberían hacer videos de este tipo.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

