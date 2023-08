A través de las redes sociales se viralizó un video que muestra a dos mujeres que fingen encontrarse en estado de ebriedad para aprovecharse de un hombre que se acerca a ayudarlas y robarle sus pertenencias.



La grabación fue captada por una cámara de seguridad de un lugar del que se desconoce su ubicación, y que ha provocado toda clase de especulaciones entre los internautas.

Las presuntas delincuentes fingen caminar de lado a lado e intentar apoyarse la una sobre el cuerpo de la otra, mientras caminan por una calle destapada, solas y en horas de la noche.



De repente, una de las mujeres le hace señales a alguien solicitando ayuda. Es allí cuando hombre con un morral en su espalda, se acerca a auxiliarlas, y en un momento de distracción, la misma persona que solicitó su apoyo lo ataca.



En el instante en el que este asiste a una de las mujeres que se mostraba más alcoholizada, la otra le propina lo que parece ser un golpe por detrás.



Aunque el clip es se ve claramente que esta saca un artículo del bosillo trasero de su 'short' no se alcanza a divisar con qué artefacto inmoviliza al sujeto que queda en el suelo tras recibir el sorpresivo choque de la misma.



Aprovechando el estado de vulnerabilidad de la víctima, las delincuentes le quitan la maleta y le registran los bolsillos del pantalón minuciosamente para extraer el dinero de su billetera. Posteriormente, ambas emprenden la huida en dirección opuesta a la cámara dejando al sujeto sin sus pertenencias y acostado en la calle.



Frente al hecho, hubo usuarios que afirmaron que la agresión pudo haber sido propinada por un 'taser', un arma que genera electrochoques y es usada para incapacitar de manera temporal a una persona, y otros que infirieron que el arma usada era una inyección.



A pesar de la viralidad del clip y las distintas hipótesis en torno al incidente, hasta el momento se desconocen el lugar en el que ocurrieron los hechos, así como la reacción posterior del hombre, puesto que no se sabe si este denunció lo ocurrido.



Además, no se conoce la veracidad del mismo, si la situación en realidad ocurrió o se trata de una actuación a modo de publicidad para conseguir mayor número de adeptos.

⏯️ #Video | Un hombre que aparentemente buscaba ayudar a un par de mujeres que estaban ‘borrachas’, terminó siendo asaltado. El video circula en redes sociales pic.twitter.com/7ip5pIVJIS — Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) August 20, 2023

En video registraron los robos de los 'Socios Milenios' en Bogotá



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

