El reclamo viral de joven que puso letrero junto a estación de Policía

La ola de indignación que provocó la muerte de Javier Ordóñez en Bogotá no solo tuvo impacto en las calles de la capital, sino que despertó una serie de manifestaciones en distintas ciudades y municipios del resto del país.



A esa situación también se ha sumado la indignación por las víctimas durante las protestas por el caso Ordóñez y el reporte de varias masacres en las últimas semanas



(Le puede interesar: Graban a mujer agrediendo a su propio perro lanzándolo contra el piso).



En ese contexto, en redes sociales se hizo viral un video en el que una joven tiene una discusión verbal con policías en el municipio de Concepción, en Santander.

El nombre de la mujer es Laura Santisteban y tiene un restaurante de comida tradicional llamado Mamá Mariela, que queda justo al lado de la estación de Policía del mencionado municipio.



La controversia comenzó después de que ella pusiera un mensaje en una de las paredes de su establecimiento, en rechazo a los hechos de violencia que se han presentado en Colombia en los últimos días.



(Lea también: Sacerdotes que estaban de fiesta salvaron a hombre de morir ahogado).



"Nos están matando. ¿Quién da las órdenes?", reza el letrero negro que Santiesteban puso.



Según dice ella misma en el clip, las autoridades le pidieron que lo retirara porque, supuestamente, estaba incitando a la violencia.

En todos lados están matando. ¿Y no puedo poner un letrero que diga que no los maten? FACEBOOK

TWITTER

En el momento en el que los uniformados le están pidiendo que quite el mensaje, ella empieza a grabar y a manifestarles su desacuerdo a ellos y al alcalde de Concepción, José Alberto Calderón, quien también aparece en el video.



"Alcalde, tengo la inteligencia y tengo a la Policía porque puse un letrero que dice que nos están matando", dice la mujer. "A mí me duele el país. A mí me duele que maten a mis amigos. Que mataron en Cali, en el Chocó, en Nariño, en todos lados están matando. ¿Y no puedo poner un letrero que diga que no los maten?", se pregunta Santisteban.



(También puede leer: Famosos colombianos muestran su indignación por el caso Javier Ordóñez).



Resalta que, según ella, no está promoviendo ningún acto violento en contra de las autoridades.



"¿A quién estoy incitando a la violencia? Incito a la violencia si cojo esa estación a piedra. Incito si prendo fuego. Incito si grito y digo que vamos a marchar o vamos a darles, qué sé yo, piedra, palo", señala la mujer.

“A mi me duele el país, a mi me duele que maten a mis amigos que mataron en Puentes, en todos lados están matando y no puedo poner un letrero que diga que nos están matando, la policía me persigue!” Grande esta valiente mujer Santandereana. La policía tiene que parar sus abusos! pic.twitter.com/vKUvL1ux6P — Andrés Miguel Sampayo 💚 (@asampayo) September 14, 2020

(Si nos lee desde la aplicación puede ver el video aquí).



Además, dice que está siendo víctima de persecución por parte de la Policía del municipio.



El uniformado que es su interlocutor le dice que si tiene alguna queja puede ir a la Procuraduría y ella le responde que ya le dio una carta al alcalde Calderón.



(Además: ¡Insólito!: político aceptó que robó dinero, pero ‘no tanto’).



En redes, la mujer ha recibido mucho apoyo y varios usuarios han prometido visitarla para apoyar su emprendimiento.

Tendencias EL TIEMPO