En las últimas semanas, una mujer se ha vuelto viral en las redes sociales por una insólita razón: en cada uno de los videos que aparece es acusada de no pagar en restaurantes, buses y taxis en Medellín.



La mujer, cuya identidad no ha sido revelada, ha protagonizado varios episodios polémicos; todos ellos apuntan a que no cancela los productos y servicios que utiliza. Uno de los momentos más controversiales fue expuesto por un taxista, cuando la interceptó en pleno centro comercial para que le pagara la carrera.

“Vea a la ladrona aquí. Se robó la carrera”, inició diciendo el conductor, al tiempo que grababa a la mujer. El taxista le insistió para que le pagara; no obstante, ella no quiso hacerlo, alegando que la tarifa era muy alta. “No le voy a pagar, porque no me da la gana”, se escucha decir a la señora.

Según relató el taxista en el clip, la mujer se bajó del vehículo con la promesa de ir a buscar el dinero y volver, pero esto nunca pasó. Cuando se volvió a topar con ella, se encontraba departiendo en un restaurante, tal y como muestran las imágenes.

(Lea también: Video: queman moto de señalado ladrón tras herir a mujer, esto intentó llevarse).

#DenunciaCiudadana | conductor de taxi denuncia que una pasajera no le cancelo el servicio prestado, sucedió en la ciudad de #Medellin. pic.twitter.com/YTdx0HnswH — Guardianes Antioquia Oficial (@Guardianes_Ant) December 27, 2022

Aunque este es uno de los metrajes más conocidos, no es el único. Una situación similar ocurrió en un bus. La joven fue grabada por el conductor del vehículo de transporte público y, al igual que pasó con el taxista, se negó a pagar el pasaje. En aquella oportunidad, porque “no tenía” dinero y alguien, supuestamente, iba a cancelar por ella más adelante.



“Esta es la señora que se monta en los taxis y no paga los pasajes ni nada”, se escucha decir al conductor del bus, quien, al parecer, ya había identificado a la mujer de eventos anteriores ocurridos en la capital antioqueña.

(Siga leyendo: Ladrones se subieron a un bus masivo: mujer emprendió huida hasta ser acorralada).

Autoridades tienen en la mira a la mujer

Lo último que se supo de la mujer fue que, al parecer, visitó un restaurante en Medellín, pidió la comida y, a la hora de pagar, su tarjeta fue rechazada.



“Solicitamos a la familia de esta mujer hacer algo por ella. Pasó hoy en un restaurante cerca a la 70, altura de Mondongos. Pidió un buen menú y la tarjeta le rebotó. Luego dijo que iba a sacar dinero”, denunció una cuenta en Twitter.

Solicitamos a la familia de esta mujer hacer algo por ella..Paso hoy en un restaurante cerca a la 70 altura de mondongos. Pidió un buen menú y la tarjeta le reboto. Luego dijo que iba a sacar dinero pic.twitter.com/GfbbJMyKOs — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) April 4, 2023

(De interés: Las formas que están usando para robar a los adultos mayores en Bogotá).

De acuerdo con los videos compartidos en redes, la joven ya se encuentra en la mira de las autoridades. En las imágenes se logra observar que fue abordada por varios efectivos de la Policía y tuvo que brindar sus datos personales.



Hasta el momento, las autoridades no se han referido al respecto de la situación de la mujer; sin embargo, los usuarios denuncian que la mujer también habría llevado a cabo las mismas acciones en establecimientos hoteleros.



De acuerdo con 'Minuto 30', la mujer había sido reportada como desaparecida por sus familiares el 6 de marzo de 2022.

Solicitamos a la familia de esta mujer hacer algo por ella..Paso hoy en un restaurante cerca a la 70 altura de mondongos. Pidió un buen menú y la tarjeta le reboto. Luego dijo que iba a sacar dinero pic.twitter.com/fl0VLEAdKB — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) April 5, 2023

Más noticias en EL TIEMPO

Engañó a la gente haciendo creer que había un fantasma de un niño en su casa

Jhovanoty, en problemas tras imitación de Petro: 'No me miren como enemigo'

Ana Gabriel regañó en vivo a una empleada por interrumpirla en transmisión

VALERIA CASTRO VALENCIA

​REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO