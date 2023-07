Muchos latinos buscan de cualquier manera ingresar a Estados Unidos porque buscan una vida mejor para ellos y sus familias.



Algunos intentan ingresar de manera legal y otros saltándose las reglas de migración, por lo que cuando son descubiertos por las autoridades norteamericanas, son deportados de inmediato a sus países de origen.

Varios utilizan su visa de turismo, que en el algunos casos tiene una duración de seis meses, para establecerse en dicho país u trabajar para ganar algo de dinero.



Ese fue el caso de una joven mujer, en cuyo perfil de TikTok contó su historia, sobre lo que le ocurrió al querer volver a Estados Unidos a trabajar, luego de que se le venciera su visa de turismo.



La mujer identificada como Lizz 22r en esta red social, narró la experiencia que tuvo que vivir en uno de los aeropuertos de este país.



Allí fue interceptada por unos agentes de policía quienes le solicitaron su documentación y le sacaron todo lo que tenía en la maleta: “Me aventaron toda la ropa, literal hasta los calzones”.



Los oficiales le preguntaron cuánto tiempo había pasado la última vez que estuvo en norteamerica y hace cuánto regreso a México y la mujer se notó nerviosa al responder, por los que los policías sospecharon y sin su consentimiento le empezaron a revisar el celular.



Como no encontraron nada en la galería de fotos, se fueron directamente al whatsapp, en donde encontraron una conversación sin su pareja en donde ella le decía que si podía recogerla en el trabajo.



Esta conversación fue la prueba para que los policías no la dejaran ingresar, puesto que ya era evidente que no viajaba por turismo sino para instalarse en ese país para trabajar.



Tras el difícil momento, la trasladaron a la oficina de migración, donde le permitieron comunicarse con sus familiares para informales que no le había sido posible ingresar a Estados Unidos.



Finalmente, la mujer cuenta que un policía ‘más buena gente’ le informó que le quitarían su visa y que ese mismo día regresaría a su país de origen.



“Cuando subí al avión, toda la gente se me quedó viendo rarísimo, como si fuera delincuente”, afirmó la joven mexicana.

