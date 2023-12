Video: mujer fue agredida tras pedirle a otra que le pusiera collar al perro en Bogotá

En el primer semestre del 2023 la Policía Nacional registró más de 1.200 conflictos entre vecinos y familias, las riñas son uno de las principales causas de muerte en el país.



La entidad también aseguró que en Colombia más de 1.247 homicidios fueron ocasionados por un momento de ira que resultó en el crimen.



Uno de estos hechos de intolerancia se produjo recientemente al norte de la capital, allí una mujer identificada como Mariana Grisales denunció que fue agredida en una zona residencial tras solicitarle a una mujer que le pusiera collar a su perro.



"Hago un llamado a la tolerancia de la gente que tiene perros. Estaba en vía pública y le dije a una señora que le pusiera collar a su perro, el perro de la señora iba suelto. Ella comenzó a insultarme", dijo en su relato.



Según su testimonio, las agresiones no solo fueron verbales sino que también pasaron a un plano físico en cuestión de minutos.



Grisales asgura que no tenía intenciones de pelear con la otra mujer y solo quería que le pusiera collar al perro, pues se encontraba con un grupo de estudiantes dando clases en la zona.



"Me parece muy triste. Gracias a mis alumnos que me salvaron, porque la señora se lanzó a mechonearme y pegarme. No estoy afectada, pero ayúdenme a hacerlo público, a esta señora intolerante con falta de educación", agregó.



En las imágenes compartidas se ve a la agresora de la mujer, quien le dice en repetidas oportunidades que no le va a colocar el collar al perro, pues es de una raza pequeña.



Luego de tumbarle el celular y agredir a la joven se aleja con la mascota y esta le dice "hasta luego", lo que hace que la mujer se enfurezca más y le haga la señal de 'pistola' con el dedo del medio.



La agresora le dice que va a llamar a la policía y que dónde vive. Finalmente se aleja y el video termina.

¿Qué dice el Código Nacional de Policía sobre el collar para perros en espacios públicos?

Según el artículo 117 del Código Nacional de Policía: "En las zonas comunes de propiedades horizontales o conjuntos residenciales, los ejemplares caninos deberán ir sujetos por medio de traílla y, en el caso de los caninos potencialmente peligrosos, además irán provistos de bozal y el correspondiente permiso, de conformidad con la ley".



Si el propietario de la mascota permite que deambulen en el espacio público sin una correa genera una multa de $196.724.

