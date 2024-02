(Video) Mujer enfrentó a hombres que la acosaron desde un carro: 'No tienes por qué'

A diario, muchas niñas, jóvenes y mujeres, reciben comentarios obscenos en las calles, un caso reciente se evidenció en México, luego de que una joven saliera del supermercado y un conductor que pasaba por la zona le gritara un "piropo".



Según la última encuesta Internacional sobre Acoso Sexual en Espacios Públicos realizada en agosto de 2023, el 80 % de las mujeres manifestaron haber sufrido de esta problemática y tan solo un 25 % de ellas recibieron ayuda.





(Además:

Según el testimonio de la joven, ella se encontraba regresando de comprar unas cosas cuando ocurrieron los hechos y su reacción fue correr detrés del vehículo y alcanzarlo en un semáforo.



En el video grabado por esta mujer, se logra evidenciar el momento en el que ella comienza a reclamarle a dos hombres que se encuentran en el vehículo.



(Siga leyendo:

"¿Si te sientes muy v**? ¿Desde tu piche cochecito diciendo mi**?", se escucha decir a la joven. A lo que uno de los hombres responde: "No te iba a decir nada, que estás muy guapa".



Nuevamente, la joven en un tono molesto le reclama: "A mí me vale, tú no tienes por qué gritarme, tienes la palabra familia tatuada ¿así le gritas a tu jefa?".



(Además:

Ayer un pendejo me gritó desde un camioncito cuando iba regresando del súper, me dio muchísimo coraje.



De pronto se pone la luz roja en el 🚥 👀



¿No corrí en chinga y en chanclas para alcanzarlo y decirle sus verdades? 👺Realmente siento que alguien tiene que 🫵🏼 pic.twitter.com/dyfnF7rfuD — Bitchplainer🕷 (@annaruve) February 15, 2024

El video se hizo rápidamente viral en las redes sociales, y allí, la mujer recibió el apoyo de otras personas y fue aplaudida por su valentía.



"Que ovarios tienes, la verdad es que a mí me da un miedo reclamarles, siento que me van hacer algo", "Te aplaudo y te rezo porque yo no podría gritarle todo eso sin ponerme a llorar del terror y del coraje".



(Siga leyendo:

¿Cómo denunciar si es víctima de alguna violencia?

Si usted o alguna mujer de su entorno es víctima de violencia psicológica, física, económica o sexual, puede comunicarse con la línea nacional 155.



Así mismo, puede denunciarlo en las líneas de la Fiscalía General de la Nación en el número a nivel nacional 018000919748, desde su teléfono celular marcando el 122 o en Bogotá en el 601 5702000.



Para el caso de Bogotá, puede llamar también a la línea púrpura de la Secretaría de la Mujer, 018000112137.