Juguete sexual vibrando en una maleta detuvo vuelo y causó risas en pasajeros

Por medio de las redes sociales se hizo viral el momento en el que una pasajera detiene un vuelo por llevar "algo extraño" en su maleta. En las imágenes se observa a la mujer avergonzada saliendo de su asiento para verificar.



Entre risas, una de sus amigas se encarga de grabar el momento y mostrar en redes lo incómodo que fue para todos.



En las imágenes subidas a TikTok, se observa a dos mujeres con una maleta plateada que tiene un movimiento extraño: "Cuando todo el avión quiere saber porque tu maleta vibra", describe una de ellas.



Entre risas, la dueña intenta evitar que vibre, y abre la maleta por un costado. Luego de varios intentos, los tripulantes le piden que se baje para detener el objeto que lo causa.



@amandarojasd Cuando todo el avion quiere saber porque tu maleta vibra 😫😫 ♬ original sound - Amanda

Luego de hacerse en el túnel de abordaje, la mujer abre toda la maleta y comienza a buscar el dispositivo que emite las vibraciones frente a varios vigilantes y azafatas que se encuentran allí.



En cortos segundos se ve que esta mujer lleva un vibrador rosado que está activo y esto es lo que genera risas en su amiga.



Pero este no sería el único juguete sexual que llevaría, pues la mujer intenta apagar otro de color blanco que también lleva en la maleta, lo que vuelve a causar una risa avergonzante.



Luego de varios intentos la mujer logró apagar el dispositivo y subir al avión; el hecho generó risas entre los usuarios de TikTok, que no dudaron en burlarse y hacer chistes de lo ocurrido.



"Me electrocutaste Pedrito, me electrocutaste", "las risas de todos, me muero y la amiga que no colabora", "pero cuando se ocupan de verdad mágicamente se les termina la pila", "se retrasa la salida del vuelo por cuestiones íntimas", fueron algunos de los comentarios.



En los videos subidos en la misma cuenta, se ve que las amigas sí lograron llegar a su destino después del bochornoso hecho.

