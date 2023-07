Rencientemente, se viralizó el tuit de una usuaria que denuncia al presunto violador de su hermana.



La mujer grabó el momento en el que se encuentra con Jonathan Hernández, creador y ex líder de la agrupación alternativa 'Electric Mistakes', en la calle .

En 2022 el artista fue denunciado ante la Fiscalía por Natalia Gordillo, quién afirmó a través de un video de 15 minutos en las redes sociales que fue victima del mismo cuando ella era guitarrista e ilustradora de la banda.



A sus declaraciones se sumaron otras dos acusaciones ante la entidad de antiguas integrantes de la agrupación, que confirmaron también haber sido afectadas por el cantante.

Los tres testimonios afirmaron que tras comer o ingerir bebidas con Hernández, estas sintieron malestar y aseguraron tener lagunas de los hechos posteriores en su compañía.



“En abril él y su pareja me convencieron de quedarme en su casa ante el escenario de tener que enfrentarme a marchas yendo de camino a la mía, sabiendo que esto me causaba muchísima ansiedad. Presuntamente usaron esa ansiedad para que yo no saliera de su casa"



Y añadió: "Ellos pusieron un sofá cama para mí, pero las siguientes noches son demasiado confusas, tenía una sensación corporal muy extraña, estaba débil, tenía fotosensibilidad, me dolía el cuerpo, dolor de cabeza y pérdida de la memoria. Luego de eso siempre nos ofrecía una droga recetada que se llama Clonazepam", dijo Gordillo durante el video en abril de 2022.

La declaración de Jonathan Hernández

Ante las acusaciones, Hernández respondió en ese entonces con un comunicado, señalando que estaba “tomando las medidas necesarias para responder y aclarar los hechos”.



Así mismo, aseguró que a través de redes sociales le estaban llegando mensajes de odio, por las que pensaba tomar acciones legales frente a las acusaciones que se le estaban endilgando de manera pública.



“Se están tomando las medidas necesarias para responder y aclarar ante los organismos de investigación y la Fiscalía General de la Nación, no sin antes declarar que son afirmaciones profundamente injuriosas que descontextualizan algunos aspectos ciertos pero nunca ilícitos”, afirmó en la publicación.



El implicado afirma que las presuntas denuncias son falsas y que Natalia Gordillo confundió el momento “complejo de salud física y mental que padece el músico.



“El síndrome que padezco me clasifica dentro del espectro autista y, por lo tanto, tengo comportamientos sociales neurodivergentes a la hora de relacionarme, mis mensajes repetitivos y escasa habilidad social con hombres se deben a esto, y aunque puedo entender que las personas se sientan agobiadas por como busco músicos, o trato de hacer amigos, no existen fundamentos para decir que he violentado a ninguna mujer”, agregó.

Denuncia en Twitter

Los hechos fueron recordados tras el tuit de la usuaria que se topó con el hombre en la zona Norte de Bogotá y al cual comenzó a grabar, mientras le reclamaba las presunta acusación.



En la red, la mujer se quejó de la Fiscalía por supuesta negligencia ante la denuncias registradas en contra del músico.



“A pesar de que tiene más de 20 denuncias en su contra en la Fiscalía General de la Nación, no pasa nada. Una de las víctimas fue mi hermana, por eso conozco de fondo el caso y hasta fui testigo”, indicó en Twitter.



Aunque en el video se ve a Hernández seguir caminando e ignorar a la mujer, esta insiste en seguirlo, en tanto intenta increparlo.



“Necesitamos justicia en Colombia, ¿Hasta cuándo @FiscaliaCol con tanta negligencia e inoperancia?”, puntualiza la usuaria en la red social.

Quiero contarles la historia de un violador en serie en Bogotá que anda suelto por las calles. Y a pesar de que tiene más de 20 denuncias en su contra en @FiscaliaCol no pasa NADA. Una de la víctimas fue mi hermana por eso conozco de fondo el caso y hasta fui testigo — Arthemisa🖤🦄 (@Artha_misa) July 19, 2023

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

