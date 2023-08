La vida es un regalo precioso, y pocas personas han experimentado tantos momentos históricos y vivencias extraordinarias como Doña Julia, quien recientemente celebró su cumpleaños 123 con una notable demostración de vitalidad y alegría.

El increíble logro de alcanzar los 100 años no es tan raro en la actualidad, pero llegar a los 123 años es una hazaña verdaderamente excepcional. El 22 de junio, Doña Julia celebró sus cumpleaños rodeada de amigos y familiares, en una fiesta llena de alegría y emociones.



Lo más destacado de la celebración fue su enérgica exhibición de baile, que asombró a todos los presentes y se convirtió en elogiada por quienes la conocen.

Doña Julia es considerada como una de las personas más longevas del planeta. Sin embargo, el récord oficial lo posee la española María Branyas Morera, con 116 años, según una página de Gerontología. Doña Julia es más longeva, pues nació el 22 de junio de 1900, aunque no tiene reconocimiento internacional.



Su verdadero nombre es Amantina dos Santos Duvirgem y ha vivido toda su vida en el Distrito de Caetano Mendes, en Brasil, por lo que es ampliamente conocida por su comunidad.



El evento quedó inmortalizado en un video compartido en la red social TikTok, allí Doña Julia mostró su vitalidad y espíritu animado al bailar en compañía de los asistentes. Entre risas y aplausos, la celebración se llenó de alegría mientras todos festejaban su longevidad y vitalidad.

La celebración del cumpleaños 123 de Doña Julia, no solo fue un evento especial para su familia, sino que también capturó la atención de la comunidad local y se volvió viral en las redes sociales.



“No quiero que dios se acuerde tan pronto de mí, pero tampoco que se le olvide que ando por ahí”, “Si lo piensan, Doña Julia ya mudó la población mundial. Todos los que existían en el mundo cuando ella nació ya no existen”, “Y a mí, con 27 años, ya me duelen las rodillas”, son algunos de los comentarios en redes sociales.

