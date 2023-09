TikTok se ha convertido en una red social para compartir todo tipo de contenido, educativo, informativo, de comedia y hasta aquello que conmueve a los internautas.



Hace algunos meses una mujer venezolana, quien padece la penosa enfermedad del cáncer, decidió publicar un emotivo mensaje en su perfil de TikTok, en el que se despide de una de las personas que la ha acompañado en su larga lucha contra la enfermedad: su novio.



Se trata de Anyeli Moreno, una joven que hizo ese emotivo video mensaje para su pareja, el cual fue grabado en febrero de 2023, pero que se ha hecho viral en los últimos días.

"Quiero decirle a Ray... que te amo mucho, que aunque no estemos casados ni con anillo siempre te voy a amar en la eternidad. Siempre voy a estar a tu lado, viéndote, cuidándote, hasta el día en que mueras y nos toque reunirnos de nuevo. ¿Sí?", Así que no estés triste. Es un hasta luego. Siempre es un hasta luego (...) Te amo mucho, Ray. Te voy a extrañar", dice entre lágrimas, Moreno.



(Le puede interesar: 'MasterChef': Daniela Tapia y Zulma Rey fueron sancionadas nuevamente: ¿por qué?)



De acuerdo con la familia de Anyeli, la joven perdió la batalla contra la enfermedad en marzo de este mismo año, pero el video fue publicado en su cuenta de Instagram el pasado 28 de agosto y allí fue cuando se hizo viral el mensaje.



"Pensé que iba a ganar esto, pero no pude. (...) Siempre tuve mi fe, mi esperanza, en ganar esto. Perdón. Me tocó a mí otra vez", sostuvo la joven.

Así mismo, el novio de Anyely, Ray, también decidió hacer un video para agradecer a las personas que siempre estuvieron pendientes de su novia, mientras luchaba contra la enfermedad.



(Lea más: Estiwar G volvió a la cocina de 'MasterChef' tras una llamada de Claudia Bahamón)



"Quiero hacer este video para agradecerle a todas las personas que se han tomado su tiempo en escribir y dejar comentarios de apoyo sobre este momento que estamos pasando mi persona y sus familiares", comentó Ray.

@anyelmoreno0 Hola soy Ray el novio de Anyel. Este video lo hago para aclarar algunas dudas que he leído en los comentarios sobre la enfermedad que tenía Anyel. Tengo una serie de videos donde mi novia explica todo su proceso y lo que vivió durante la enfermedad. De nuevo gracias por todos los comentarios y todo el apoyo. ♬ sonido original - Anyel Moreno

Ray afirma que Anyeli solía hacer constantes videos sobre su estado de salud y que él los tiene en su poder para seguir compartiendo este contenido con las personas que siguen a la joven en TikTok.

¿Qué es el cáncer? Testimonios de pacientes

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

¿Por qué el maestro Escola de 'Yo me llamo' se autodenomina 'el Rey del hojaldre'?

Maisie Williams, actriz de 'Game Of Thrones', fue vista en fiesta de Theatron en Bogotá

¿Infidelidades?: los reveladores detalles de la separación de Luis Alberto Posada