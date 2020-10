Video: alquilan grúa para acompañar por la ventana a amiga con cáncer

Un grupo de mujeres quería saludar a su amiga internada con diagnóstico de cáncer, pero, ante las restricciones impuestas en Argentina por la pandemia del nuevo coronavirus, les resultaba imposible ingresar a su habitación.

Por eso, tuvieron la original iniciativa de alquilar una grúa que las acercara hasta la ventana del hospital para poder verla algunos minutos sin dejar de respetar el distanciamiento social.



En el video, que generó reacciones positivas en redes sociales, se observa la grúa empleada por las mujeres elevándose con una plataforma tijera para que pudieran alcanzar la altura de la ventana de la habitación en la que se encontraba la paciente.

Gabriela, de 52 años, es la mujer que está internada en el Hospital Fleming, en Colegiales, zona residencial ubicada en la ciudad de Buenos Aires (Argentina).



"¿Cómo no íbamos venir? Sabía que te íbamos a poder ver", dice una de las mujeres en un video que registró el emotivo momento. "Estamos acá, no lo puedo creer. No pueden con nosotros, Gabi", agrega.

En ese momento, se puede ver a Gabriela asomarse a la ventana, mientras sus amigas la saludan del otro lado del vidrio, rodeadas de carteles y globos.

Un grupo de amigas de La Plata (Argentina) alquiló una grúa para ver, aunque sea de lejos, a Gabriela, su amiga desde hace 12 años, que lucha contra el cáncer en el Fleming.

No hay barreras ni confinamiento que pueda con una verdadera amistad. pic.twitter.com/9D28QZF9Mg — Ibon Perez (@ibonpereztv) October 11, 2020

Según información publicada por el diario ‘El Día’, el grupo se conoce desde hace más de una década. El vínculo comenzó con una práctica colectiva de 'running' en la ciudad de La Plata, donde todas viven.



"Es una mezcla de sensaciones debido a que no es una fiesta ni nada que se parezca, sino una forma de honrar una amistad de muchos años", le dijo una de las mujeres al mismo medio.(Lea también: Colsubsidio inauguró moderna clínica para atención del cáncer).

Además, la mujer contó que Gabriela atraviesa una delicada situación emocional por el aislamiento: "Así que se nos ocurrió visitarla de esta forma. Ella la está peleando y es una gran luchadora. Va a salir adelante".



"La podríamos haber llamado, pero queríamos hacer algo que honre la amistad que tenemos. La idea era generar algo lindo y hacer algo que pudiera trascender, hacer la diferencia en el buen sentido", agregó.

La mayoría de las personas infectadas en Argentina, tal como sucede a nivel mundial, experimentan un cuadro leve y se recuperan, pero puede ser más grave en los grupos de riesgo (adultos mayores y pacientes con patologías previas).



El cáncer pone a Gabriela dentro de la población en riesgo, pues tiene una enfermedad de base que incrementa la posibilidad de muerte si contrae la covid-19, por lo que era muy riesgoso que recibiera la visita por parte de sus amigas.



