Video: mujer busca esposo que gane 13 millones de pesos y a cambio ofrece fidelidad

Por medio de la red social TikTok, se viralizó un video que muestra los requisitos mínimos de una joven para poder tener una cita con ella, el video ha causado una ola de comentarios a favor y en contra de las condiciones que pone.



La joven pide que gane 60 mil pesos mexicanos al mes, lo que equivale a 13 millones de pesos colombianos, aproximadamente, pero esta no es la única condición.



El entrevistador le dice a la mujer que si pudiera describir al hombre perfecto para su vida qué características tendría, a lo que ella contesta: "Comprometido, trabajador, económicamente estable".



Más adelante dice que algunas de las características físicas que debe tener este hombre son una bonita sonrisa, que se vea imponente y que no sea muy alto, "gorditos no me gustan, me gustan con complexión definida".



A continuación, el entrevistador le dice que cuánto tendría que ganar este hombre en promedio para tener una cita con ella, a lo que contesta que un rango entre los 50 y 60 mil pesos mexicanos.



Al realizar la conversión es una cifra cercana a los 13 millones de pesos colombianos al mes.



La mujer agrega que le tiene que dar "una estabilidad mejor a la que yo me puedo dar sola", el entrevistador le pregunta: "Si esta persona cumple con estas condiciones, pero se ganan un promedio entre 3000 o 4000 pesos [mexicanos] qué harías?"



Ella solo responde que por esta suma de dinero, esta persona no estaría en su lista de opciones.



A continuación, le preguntan que si esta persona cumple con absolutamente todo, ella qué ofrece a cambio, a lo que responde: "Compromiso, no sé, yo soy muy de casa. Ofrezco lealtad, pues estar ahí".



Los comentarios han generado todo un debate en las redes sociales: "Para lealtad tengo a mi perro", "levanten la mano los que ganamos menos y traemos algo mejor que eso", "con lealtad no se pagan las cuentas", fueron algunos.

