En partidos de baloncesto y béisbol es usual ver que en los descansos empiezan a enfocar parejas en la conocida ‘Kiss cam’, en la cual los que son captados deben demostrar amor mediante un beso.



Así sucedió en un partido de béisbol de la Liga Mexicana, cuya cámara empezó a captar varias parejas que aceptaron el reto y empezaron a darse besos en la mejilla y en la boca, hasta que la cámara enfocó a dos jóvenes que solo optaron por reírse, pero no se dieron un beso.



Le puede interesar (‘Es irreparable’: Adriana Arango habló de la infidelidad de Robinson Díaz)

Luego, el lente continuó por la tribuna, no obstante, volvió a enfocar a la joven pareja, pero esta vez la que tomó la iniciativa fue la mujer, pero no para besar a su acompañante sino a otro asistente desconocido que se encontraba en la fila de arriba, para lo cual el hombre accedió, mientras sonaba de fondo la canción de Yuridia ‘Los amigos no se besan en la boca’.



Tras el suceso, el acompañante de la joven, ya un poco más serio, no tuvo más remedio que resignarse y ver como enfocaban al que ganó el beso de la mujer.



Pero la situación no terminó allí, sino que la cámara los enfocó por tercera vez y sonando la canción El muchacho de los ojos tristes, de Jeanette, el lente capta al joven que dejaron en la ‘friendzone’, que en español significa ‘zona de amigos’.



También lea (Un gato viajó debajo de un auto por más de 10 kilómetros y fue adoptado)

¡NOOOOOOOOOOOO! ¿Qué acabo de ver? 💔💔 😭 pic.twitter.com/A7aYTSlh14 — Sultanes de Monterrey (@SultanesOficial) April 25, 2023

El video, que se ha vuelto viral, fue publicado en las redes sociales del equipo de béisbol Sultanes de Monterrey, en donde se han ofrecido hasta regalos para el joven ‘friendzoneado’ como abonos para que asista a otros juegos del equipo o kits y suplementos para que inicie sus rutinas de gimnasio.



Por otra parte, los comentarios de seguidores del equipo no se hicieron esperar: “Hasta la Ciudad de México se escuchó ese corazón roto”, “Prefirió besar con un desconocido que con su acompañante. Así nacen los villanos JAJAJA” y “Qué incómodo ir a disfrutar un partido y que te estén incomodando y humillando”, fueron algunas de las apreciaciones de los twitteros.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

La rara historia de dos hermanos enamorados: tienen dos hijos y quieren casarse

'Tiktoker' muestra la triste realidad del camino de la fama en Los Ángeles

Karol G sorprende al anunciar la nueva gira de su álbum 'Mañana será bonito'