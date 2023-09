En el mundo de lo insólito y lo paranormal, suelen ocurrir las historias más extrañas, que frecuentemente emergen para desafiar la lógica y la razón. En los últimos días, se conoció la historia de Paola Flórez, una mujer que afirma haberse enamorado de un ser demoníaco que la acosaba mientras dormía.

Paola Flórez habló en el programa ‘Sin carreta’ de Juan Diego Alvira en el Canal Uno, la mujer asegura que por más de 20 años sostuvo una ‘relación’ con este demonio sexual.

También puede leer: Video: niños nadan en piletas de agua en el famoso centro histórico de Bogotá

La mujer indica que tuvo su primer contacto con el íncubo, cuando apenas tenía 13 años de edad y desde entonces, este la visita todas las noches, por lo que asegura ‘haberse enamorado’.



“Él le dejaba marcas en su cuerpo, morados, rasguños, arañazos y ella se levantaba todos los días completamente destruida”, dijo Maritza Montealegre, psicóloga experta en estos temas, quien además aseguró que estos casos se relacionan mucho con la parálisis del sueño.



Flórez le aseguró a los periodistas del programa que ella se considera ‘víctima del demonio’ pues dijo: “durante muchos años lo viví en carne propia, cuando tenía 14 años estaba durmiendo sobre las 3 de la tarde, cuando de un momento a otro empecé a sentir una mano que empezó a subir desde mis pies y hasta mi pecho, me estaba tocando, eso se me hizo muy raro, me asusté y me desperté”.

Le puede interesar: ¿Quién es y a qué se dedica la pareja de Carolina Acevedo, participante de MasterChef?

La ‘víctima del demonio’ aseguró que desde ese momento empezó a sentirlo de forma muy frecuente, ella aseguró que: “Desde ese momento empezó a venir como un espíritu a tener sexo conmigo”.



Así mismo, la mujer le dijo a los periodistas de ‘Sin Carreta’ que este ‘demonio sexual’ la visitó por más de 20 años y siempre fue el íncubo quien tuvo la iniciativa de iniciar el “acto sexual”, pues aseguró que: “Era un hombre muy grande, el día que le alcancé a ver el rostro, tenía unos ojos de gárgola y colmillos muy grandes”, además agregó que sus manos eran como garras.

Facebook Twitter Linkedin

Un íncubo es un demonio en la creencia y mitología popular europea de la Edad Media. Foto: iStock

Lea también: 'El Negrito W' de 'MasterChef' está comprometido y se va a casar: ¿quién es su novia?

¿Qué es un íncubo?



El Dr. Alejandro Sánchez, psicólogo clínico y especialista en temas paranormales, dice que un íncubo es: “es un demonio masculino que busca tener relaciones sexuales con mujeres mientras están dormidas. Se cree que estos seres seducen a sus víctimas en sus sueños y pueden causarles daño físico o emocional”.

Más noticias en EL TIEMPO