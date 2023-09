En el desarrollo del caso del crimen del ingeniero Mariano Barbieri, ocurrido en el barrio de Palermo, en Argentina, han salido a la luz imágenes que arrojan luz sobre los momentos posteriores al ataque, que tuvo lugar en la Plaza Sicilia, ubicada en la intersección de la Avenida Libertador y Lafinour de Buenos Aires.



En el video captado por una cámara de seguridad privada, se puede observar a la víctima intentando levantar su camiseta antes de dirigirse hacia la esquina, donde se encuentra una heladería. Su intención era buscar ayuda.



Durante esos dramáticos instantes, Barbieri habría expresado su deseo de sobrevivir, llegando a pronunciar las palabras "No quiero morir" a un testigo presente en el área. Este último, acompañado por su pequeño perro blanco, también aparece en el metraje. Este incidente ocurrió aproximadamente a las 22:45 de la noche.



Damián, el encargado de la heladería Cremolatti, relató ante los medios que el ingeniero entró al establecimiento pidiendo ayuda y sosteniéndose el tórax. "En el tiempo que pasó, le tratamos de dar toda la asistencia que estaba a nuestra disposición. Llamamos de inmediato a la Policía y al Same", contó, de acuerdo con La Nación.



Según Damián, durante los 5 o 10 minutos que Barbieri permaneció en el negocio antes de ser trasladado en una ambulancia, intentó contactar a una tía para informarle que había sido víctima de un robo de celular. Sin embargo, el intento de comunicación no tuvo éxito.

Barbieri falleció poco después en el hospital Fernández. El director del hospital, Ignacio Previgliano, detalló que sufrió una "doble lesión" debido a una puñalada en el tórax, lo cual hizo que su supervivencia fuera improbable.



El especialista explicó que el sujeto fue llevado al hospital por el SAME y que, a pesar de los esfuerzos médicos, no se pudo salvar su vida. Las medidas incluyeron procedimientos como la colocación de un tubo en la garganta para la respiración mecánica y una traqueotomía.



"Tuvo una herida penetrante en el tórax, ingresó al hospital con un cuadro de shock que evolucionó en paro cardíaco y finalmente falleció", contó Previgliano.



La investigación del caso está en marcha y se busca esclarecer las circunstancias que rodearon el crimen. Las autoridades sostienen la teoría de que un único agresor podría estar involucrado en el ataque. El arma homicida, un cuchillo de cocina con manchas de sangre, fue arrojada en la Plaza Sicilia.



El jefe de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía de la Ciudad, Miguel Ángel Fornaro, detalló que no pasaron más de cinco minutos desde que Barbieri llegó al parque hasta que fue herido por el asaltante. Durante ese corto lapso de tiempo, se presume que un individuo atacó a la víctima. Un llamado al 911 mencionó la presencia de un solo agresor.

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información de La Nación, y contó con la revisión de la periodista y un editor.