Realizar viajes al extranjero con poco presupuesto es cada vez más común, pues las aerolíneas ofrecen viajes económicos para que las personas puedan viajar alrededor del mundo.



En esta ocasión, unas latinas que se encuentran haciendo turismo por Europa cuentan cómo compran 'sobras' de lujosos restaurantes para su estadía.



"Aquí en el primer mundo hay una aplicación que se llama Too Good to Go que uno paga un poquito de plata y la comida que van a botar los restaurantes se la dan a uno, acabamos de pagar tres euros en una panadería y es sorpresa, no sabemos que nos van a dar", narra la mujer.



Al llegar al restaurante, les entregan la comida, pero ellas se sientan en la calle a ver lo que cenarán.



En la primera bolsa encuentran cuatro sándwiches y en una segunda hay algunos panes dulces, "hoy se cena, familia", dice una de las mujeres que se encuentra en el video.



Entre risas, revisan la comida cuidadosamente, algunos sándwich son de atún o jamón, finalmente se les ve comiendo en una banca.



Cabe destacar que esta aplicación vende comida que le sobra a los restaurantes y según la descripción del sitio web: "Conecta a las personas con las franquicias para que puedan comprar las sobras a precios reducidos".



La aplicación, que tiene como misión reducir el desperdicio de comida, cuenta con 61 millones de usuarios, 3 millones de ellos en Estados Unidos, y está asociada con 154 mil restaurantes y tiendas alrededor del mundo.

