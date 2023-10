Video muestra a pareja durmiendo en pleno bus de TransMilenio: tenían hasta cobija

En los últimos años, en redes sociales se han dado a conocer diferentes grabaciones sobre momentos chistosos que pasan en el transporte público de Bogotá. Estos clips generalmente suelen ser compartidos mediante TikTok y varios internautas suelen hacer comentarios sobre este tipo de situaciones.

Recientemente, se volvió viral una grabación que ha hecho reír a más de un internauta, pues se logra ver a una mujer y a un hombre muy cómodos en el articulado cubiertos con una cobija rosada de Miney Mouse.



Al parecer, el calorcito hizo que se quedaran profundamente dormidos por varias estaciones. Los otros pasajeros del TransMilenio le hicieron diferentes grabaciones, la que se volvió viral en la plataforma, tenía de fondo el audio que dice: “Solo quiero ser uno de ellos. Quiero sentarme con ellos, beber algo, charlar de cualquier cosa”. Este se suele usar cuando otras personas están pasando un rato agradable y los demás quieren unirse.



Por otro lado, al final del clip se logra ver como se levantan y lucen un poco asustados, tal vez por qué se pasaron de estación. Sin embargo, esto es lo que creen los internautas, pues no se han identificado a los protagonistas del video.

Como hemos mencionado anteriormente, esta grabación se volvió muy popular en la plataforma y hasta el momento ha acumulado más 314 mil visualizaciones y miles de comentarios de los internautas, quienes han asegurado que les da miedo dormirse en el transporte público y que los graben.



"Mi miedo es dormirme en Trasmi y terminar en un TikTok"; "Cuando vas desde Usme hasta el Portal Norte"; "Ni en mi casa duermo así de sabroso"; "No sé cómo hacen para dormir así, yo no puedo ni cerrar los ojos"; "Para esos viajes tan largos no es mala idea. A mí también me da frío", se lee en los comentarios.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

