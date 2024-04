Video: ¿Mr. Taxes hablando en inglés? Así le va al director de la Dian, Luis Carlos Reyes

El director de la Dian, Luis Carlos Reyes, se convirtió nuevamente en tendencia en las redes sociales luego de que el creador de contenido Martín Londoño lo retara a responder en inglés.

En medio de una entrevista, el tiktoker retó al director de la Dian a responder en inglés para probar sus habilidades en un segundo idioma. Aunque al inicio respondió 'yes' con algunas dudas, Mr. Taxes no dudó en mostrar su fluidez y conocimiento en un segundo idioma

El influencer comenzó con la pregunta: "¿Cuál es el mayor error de las personas en Colombia, no solo sobre los impuestos, sino también sobre la Dian".

Frente a esta pregunta Reyes respondió con un inglés fluido: "Creo que hay una desconexión cultural entre nuestra idea como ciudadanos a cómo ser contribuyentes", inició explicando.

Adicional a esto explicó que, "de alguna manera nos da una excusa para no pagar impuestos", refiriéndose a que las personas desconocen el funcionamiento del gobierno.

Posterior a esta respuesta, el influencer halagó lo que se ha hecho desde la Dian en redes sociales, pues este proceso de pedagogía ha ayudado a que los colombianos sean más cercanos a la entidad.

Frente a esto Mr. Taxes dijo que la idea de hacerlo mediante redes había sido un proceso orgánico: "Queríamos llegar a la gente que generalmente no están involucrados en los entresijos de administración tributaria y de pagar impuestos".

De esta forma, el director de la Dian tomó las riendas del asunto e hizo ver a las personas que eran contribuyentes en las pequeñas acciones de su día a día: "Mucha gente no evade impuestos no porque los quieran evadir, sino porque no entienden las reglas".

Para finalizar, el influencer le preguntó al director de la Dian si este desconocimiento también se daba por falta de educación financiera en los colegio y cómo haría este proceso.

"Creo que nuestro instinto como colombianos es pensar que la educación está vinculada al comportamiento ético y me gustaría presionar un poco contra esa idea, porque hemos visto mucha gente educada administrando mal el país", puntualizó y añadió que añadiría clases básicas y secundarias.

