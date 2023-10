Video: motociclista se salvó por poco de ser vomitado por un pasajero de bus en Pereira

A través de las redes sociales, se viralizó un video donde se muestra como un motociclista se salva de ser vomitado por un pasajero de bus en tan solo cuestión de segundos en plena vía.



La suerte del conductor provocó la reacción de varios internautas que calificaron lo sucedido de improbable y hasta de afortunado.

El usuario de TikTok @alvarojr750 compartió la rara casualidad con sus seguidores donde se evidencia cómo este logra evitar ser salpicado por el desagradable líquido al ir a toda velocidad.



Por medio de la cámara de su casco, el motociclista logró grabar el instante en el que se puede evidenciar como se cruza con un bus de la Flota de Occidente que opera en los departamentos de Risaralda, Chocó y Valle del Cauca.



Sorpresivamente, de la ventana del vehículo sale un hombre con cachucha para vomitar en plena carretera, aprovechando que el vehículo de transporte publico anda lentamente en medio del tráfico.



El motorista alcanza a evadir levemente la acción del pasajero que sin duda, lo dejó por un momento consternado, ya que el instante fue repentino y ocurrió demasiado rápido.



El hecho ocurrido en una carretera de Pereira suscitó las reacciones de varios internautas que no dudaron en comentar lo sucedido, e incluso, hacer una que otra broma al respecto, además de elogiar la suerte del motero.



"Menos mal fue eso y no un camión con ganado en la carretera"; "Nunca había pensado en esa posibilidad, nunca más al lado de un bus"; "De las pocas probabilidades que sucediera eso, tú fuiste el ganador";"¿Quién se marea en un trancón?"; "Entre todos los peligros de circular entre carriles, ese no lo sabía","Eso sí es tener suerte", fueron algunas de las opiniones más destacadas en el video que ya completa las 500 mil visualizaciones.

